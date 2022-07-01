Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна отримала 1 млрд євро від Німеччини

П'ятниця, 1 липня 2022, 20:21

До бюджету України надійшов грант від Німеччини в сумі один мільярд євро.

Про це в п'ятницю повідомило міністерство фінансів України, передає "Європейська правда".

Зазначається, що грантові кошти були перераховані до державного бюджету через спеціальний адміністративний рахунок, який відкрито Міжнародним валютним фондом для направлення грошей країн-донорів на допомогу Україні.

Реклама:

Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних видатків під час воєнного стану.

Як нагадують у Мінфіні, всього з початку введення воєнного стану Україна вже отримала від Німеччини 1,3 млрд євро для підтримки фінансово-бюджетної системи.

Нагадаємо, міжурядову угоду про надання Україні 1 млрд євро грантового фінансування 24 червня підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше в п'ятницю Європейська комісія анонсувала виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро, а Норвегія пообіцяла надати приблизно таку ж суму допомоги до кінця 2022 або початку 2023 року.

Теми: Німеччинагроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Німеччина
У Німеччині напали на дітей, бо говорили українською: 10-річного хлопчика скинули з мосту
Тема війни в Україні відійшла на задній план у німців – опитування
У Берліні вимагають скасувати виступ росіянки Нетребко у державній опері
Останні новини
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
Усі новини...
Реклама: