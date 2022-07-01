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Україна отримала 1 млрд євро від Німеччини

П'ятниця, 1 липня 2022, 20:21

До бюджету України надійшов грант від Німеччини в сумі один мільярд євро.

Про це в п'ятницю повідомило міністерство фінансів України, передає "Європейська правда".

Зазначається, що грантові кошти були перераховані до державного бюджету через спеціальний адміністративний рахунок, який відкрито Міжнародним валютним фондом для направлення грошей країн-донорів на допомогу Україні.

Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних видатків під час воєнного стану.

Як нагадують у Мінфіні, всього з початку введення воєнного стану Україна вже отримала від Німеччини 1,3 млрд євро для підтримки фінансово-бюджетної системи.

Нагадаємо, міжурядову угоду про надання Україні 1 млрд євро грантового фінансування 24 червня підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

Раніше в п'ятницю Європейська комісія анонсувала виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро, а Норвегія пообіцяла надати приблизно таку ж суму допомоги до кінця 2022 або початку 2023 року.

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Теми: Німеччинагроші
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