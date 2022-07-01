Зеленський налагоджує зв’язки з Латинською Америкою

Президент Володимир Зеленський провів телефонні розмови з президентами Аргентини Альберто Фернандесом та Чилі Габріелем Боричем.

Джерело: Зеленський у Twitter

Дослівно Зеленський: "Продовжую налагоджувати зв'язки з важливим регіоном – Латинською Америкою. Поговорив з президентом Аргентини Альберто Фернандесом, подякував за гуманітарну допомогу, засудження російської агресії й призупинення членства РФ у Раді ООН з прав людини".

Деталі: Також Зеленський повідомив, що радий встановити контакт із новообраним президентом Чилі Габріелем Боричем.

"Подякував за підтримку в ООН, гуманітарну допомогу для України. Обговорили можливість залучення чилійських фахівців до розмінування українських територій", - повідомив він.