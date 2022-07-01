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США дають Україні дві системи ППО NASAMS і снаряди для HIMARS

"Європейська правда"П'ятниця, 1 липня 2022, 21:51

Сполучені Штати у п'ятницю оголосили про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 820 мільйонів доларів, до якого входять дві системи протиповітряної оборони NASAMS і снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Пентагону.

Також до пакету військової допомоги входять до 150 тисяч снарядів для гаубиць калібру 155 міліметрів та чотири додаткові контрбатарейні радари.

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Таким чином, загальний обсяг військової допомоги США для України з початку повномасштабного вторгнення РФ становить приблизно 6,9 мільярда доларів.

Нагадаємо, на самітіт НАТО в Мадриді президент США Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, який включатиме сучасні західні системи протиповітряної оборони.

Своєю чергою, лідери саміту НАТО в Мадриді затвердили комплексний пакет допомоги Україні. Пакет включає безпекові комунікації, поставки пального, медичне обладнання, обладнання для протистояння біологічній, хімічній і ядерній зброї, устаткування для боротьби з дронами.

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За даними ЗМІ, українські військові вже почали опановувати ракетні системи протиповітряної оборони NASAMS норвезького виробництва, про передачу яких оголосили Сполучені Штати.

Теми: зброяСША
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