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Джонсон став почесним громадянином Одеси

Альона Мазуренко П'ятниця, 1 липня 2022, 22:07
Джонсон став почесним громадянином Одеси
БОРИС ДЖОНСОН ІЗ ВОЛОДИМИРОМ ЗЕЛЕНСЬКИМ У КИЄВІ, ФОТО ОП

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон отримав звання почесного громадянина Одеси.

Джерело: мер Одеси Геннадій Труханов розповів в інтерв'ю BBC, "Суспільне"

Пряма мова: "Ми дуже високо цінуємо допомогу вашої країни, вашого прем’єр-міністра. Тому мною було підписано розпорядження про нагородження Бориса Джонсона Почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів".

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Деталі: Таким чином, Джонсон автоматично отримує звання почесного громадянина Одеси.

За словами Труханова, якби вся світова спільнота зайняла таку ж позицію, як народ Британії – українці б уже давно перемогли окупантів.

Пряма мова: "Підкреслю – це боротьба всього цивілізованого співтовариства з фашизмом версії 2.0, і в цій боротьбі Пан Джонсон стане першим почесним громадянином міста – підданим Великої Британії, за весь час існування нагороди – з 1862 року".

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Теми: Борис ДжонсонВелика БританіяОдеса
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