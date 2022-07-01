Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Джонсон став почесним громадянином Одеси

Мазуренко Альона П'ятниця, 1 липня 2022, 22:07
БОРИС ДЖОНСОН ІЗ ВОЛОДИМИРОМ ЗЕЛЕНСЬКИМ У КИЄВІ, ФОТО ОП

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон отримав звання почесного громадянина Одеси.

Джерело: мер Одеси Геннадій Труханов розповів в інтерв'ю BBC, "Суспільне"

Пряма мова: "Ми дуже високо цінуємо допомогу вашої країни, вашого прем’єр-міністра. Тому мною було підписано розпорядження про нагородження Бориса Джонсона Почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів".

Деталі: Таким чином, Джонсон автоматично отримує звання почесного громадянина Одеси.

За словами Труханова, якби вся світова спільнота зайняла таку ж позицію, як народ Британії – українці б уже давно перемогли окупантів.

Пряма мова: "Підкреслю – це боротьба всього цивілізованого співтовариства з фашизмом версії 2.0, і в цій боротьбі Пан Джонсон стане першим почесним громадянином міста – підданим Великої Британії, за весь час існування нагороди – з 1862 року".

Теми: Борис ДжонсонВелика БританіяОдеса
Головне сьогодні

Британська розвідка пояснила, чому РФ використовує протикорабельні ракети для наземних цілей

На Харківському напрямку ворог хоче повернути втрачені позиції, проводить штурми – зведення

Через війну в Україні Кремль готує економіку до "особливих зобов’язань" – ISW

Пентагон озвучив причину відступу росіян зі Зміїного

Тайра розповіла про російський полон і де її тримали

Кім про евакуацію з прифронтових районів Миколаївщини: Ледь не палками виганяємо

Усі новини...
Борис Джонсон
Джонсон: Україна здатна відбити війська РФ цього року, як планує Зеленський
Джонсон: Путін – це приклад токсичної маскулінності
Джонсон про підтримку України: "Ціна свободи того варта"
Останні новини
11:23
фотоОГП: Прикордонник вимагав у чоловіка $10 тисяч за перетин кордону
11:11
Трагедія у Кременчуку: родинам загиблих у ТЦ "Амстор" виплатять по 100 тисяч грн – мер
11:07
відеоСотні гігабайт даних про окупантів РФ: прикордонники виявили цінну знахідку
10:52
Нафтогаз закликав клієнтів вчасно повідомити облгазам об’єми спожитого газу
10:41
Росіяни вдарили ракетами по Харківщині
10:41
фотоНа Київщині знайшли замінованого побитого собаку у ямі зі сміттям
10:34
Росіяни погрожують ударом по Палацу дитячої творчості у Запоріжжі
10:18
Глава МЗС Латвії потролив Захарову через український борщ
09:57
Британська розвідка пояснила, чому РФ використовує протикорабельні ракети для наземних цілей
09:47
Кількість загиблих від рук росіян дітей знову зросла – уже 344
Усі новини...