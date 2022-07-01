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У США вважають, що РФ не має достатньо сил для контролю окупованого Херсона – ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 1 липня 2022, 22:49

Американські чиновники схиляються до думки, що Росія не має достатньої кількості сил, щоб повністю контролювати окуповану її військами територію Херсонської області.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на джерела.

Посадовці США звертають увагу на низку інцидентів останніх тижнів, пов’язаних із замахами на життя колаборантів. Американська розвідка називає це доказом "зростання партизанської діяльності на півдні України".

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На думку опитаних CNN посадовців, відволікання частини російських військ із Херсонського на Донбаський напрямок створив для партизанів вікно можливостей для нападів на колаборантів, а для українських сил – час для контрнаступу.

У США підкреслюють, що рух спротиву на окупованій Херсонщині поки не переріс в організований, і скептично ставляться щодо його перспектив. Але в довгостроковій перспективі він може призвести до масових повстань серед українського населення.

Однією з причин невдач російських військових американські посадовці називають пріоритизацію військової кампанії на шкоду налагодженню цивільного життя на окупованих територіях.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, на початку червня британська розвідка висловила припущення, що Росія, швидше за все, стверджуватиме про окупацію Херсона як про свідчення покращення управління і рівня життя українського народу.

Теми: СШАРосіяХерсон
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