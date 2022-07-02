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За день росіяни випустили понад 270 мін, ракет і снарядів по Сумщині – Живицький

Ольга Глущенко Субота, 2 липня 2022, 00:15
обстріляне обійстя на Сумщині. фото: telegram Живицького

У п’ятницю загарбники випустили понад 270 мін, ракет і снарядів різного калібру по території Сумщини.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Пряма мова: "Протягом дня, починаючи з дев'ятої ранку, росіяни випустили більше 270 мін, ракет та снарядів різного калібру по території Сумщини".

Деталі: Живицький уточнив, що під ворожим вогнем опинилися: Білопільська, Новослобідська, Шалигінська, Есманьська, Великописарівська, Глухівська та Краснопільська громади.

 

Крім того, у Шалигінській громаді постраждала 64річна жінка – вона якраз працювала на городі, коли почався обстріл. Її поранило уламком російського снаряду.

Є також і пошкоджена інфраструктура: будинки мирних мешканців, фермерські господарства, електромережі та водонапірна башта.

 
 

Точна кількість і характер руйнувань з'ясовуються.

ВІДЕО ДНЯ
 
всі фото - з telegram Живицького

Теми: Сумська областьвійнаобстріл
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