За день росіяни випустили понад 270 мін, ракет і снарядів по Сумщині – Живицький

У п’ятницю загарбники випустили понад 270 мін, ракет і снарядів різного калібру по території Сумщини.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Пряма мова: "Протягом дня, починаючи з дев'ятої ранку, росіяни випустили більше 270 мін, ракет та снарядів різного калібру по території Сумщини".

Реклама:

Деталі: Живицький уточнив, що під ворожим вогнем опинилися: Білопільська, Новослобідська, Шалигінська, Есманьська, Великописарівська, Глухівська та Краснопільська громади.

Крім того, у Шалигінській громаді постраждала 64річна жінка – вона якраз працювала на городі, коли почався обстріл. Її поранило уламком російського снаряду.

Є також і пошкоджена інфраструктура: будинки мирних мешканців, фермерські господарства, електромережі та водонапірна башта.

ВІДЕО ДНЯ

Точна кількість і характер руйнувань з'ясовуються.