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У липні Радбез ООН збереться щодо України та продовольчої кризи

"Європейська правда"Субота, 2 липня 2022, 01:10
фото: Getty Images

Бразилія, яка в липні головуватиме в Раді Безпеки ООН, планує скликати засідання органу для обговорення глобальної продовольчої кризи в контексті війни Росії проти України.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на пресконференції у п’ятницю заявив постійний представник Бразилії при ООН Кошта Фільо.

"Наш план – провести засідання (Радбезу ООН) щодо України з наголосом на продовольчу безпеку, яка, як ми вважаємо, впливає не лише на місцеве населення, а й на увесь світ. Ми вважаємо, що це питання може створити бажаний перший крок на шляху до вирішення конфлікту", – сказав дипломат.

Він підкреслив, що конкретна дата засідання Ради Безпеки наразі невідома і залежатиме від успіху переговорів за посередництва ООН і Туреччини щодо вивезення зерна з України.

"Це дуже делікатне і чутливе питання, ви знаєте, що ведуться переговори з цього питання, і точна дата засідання залежатиме від розвитку цих консультацій і переговорів, які відбуваються в Європі", – додав Фільо.

Раніше стало відомо про проведення чотиристоронніх переговорів України, Росії, Туреччини та ООН щодо вивезення українського зерна через Чорне море, яке контролюється російським флотом.

Минулого тижня керівник управління з питань ЗМІ та комунікацій офісу президента Туреччини Фахреттін Алтун заявив про досягнення консенсусу щодо створення "операційного центру", який займатиметься питанням вивезення зерна з України.

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А раніше у п'ятницю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про наміри провести телефонні переговори з главами України та Росії щодо вивезення українського зерна морським шляхом.

Теми: ООНпродуктикриза
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