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У липні Радбез ООН збереться щодо України та продовольчої кризи

"Європейська правда"Субота, 2 липня 2022, 01:10
У липні Радбез ООН збереться щодо України та продовольчої кризи
фото: Getty Images

Бразилія, яка в липні головуватиме в Раді Безпеки ООН, планує скликати засідання органу для обговорення глобальної продовольчої кризи в контексті війни Росії проти України.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на пресконференції у п’ятницю заявив постійний представник Бразилії при ООН Кошта Фільо.

"Наш план – провести засідання (Радбезу ООН) щодо України з наголосом на продовольчу безпеку, яка, як ми вважаємо, впливає не лише на місцеве населення, а й на увесь світ. Ми вважаємо, що це питання може створити бажаний перший крок на шляху до вирішення конфлікту", – сказав дипломат.

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Він підкреслив, що конкретна дата засідання Ради Безпеки наразі невідома і залежатиме від успіху переговорів за посередництва ООН і Туреччини щодо вивезення зерна з України.

"Це дуже делікатне і чутливе питання, ви знаєте, що ведуться переговори з цього питання, і точна дата засідання залежатиме від розвитку цих консультацій і переговорів, які відбуваються в Європі", – додав Фільо.

Раніше стало відомо про проведення чотиристоронніх переговорів України, Росії, Туреччини та ООН щодо вивезення українського зерна через Чорне море, яке контролюється російським флотом.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня керівник управління з питань ЗМІ та комунікацій офісу президента Туреччини Фахреттін Алтун заявив про досягнення консенсусу щодо створення "операційного центру", який займатиметься питанням вивезення зерна з України.

А раніше у п'ятницю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про наміри провести телефонні переговори з главами України та Росії щодо вивезення українського зерна морським шляхом.

Теми: ООНпродуктикриза
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