Південь: ЗСУ знищили 27 окупантів, ворожі склади боєприпасів і техніку

На південних рубежах захисту, зокрема й на острові Зміїний, українські військові знищили військову техніку, а також склади боєприпасів і живу силу ворога.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Протягом дня по позиціях наших підрозділів, по острову Зміїному і просто по мирних жителях нанесено шість авіаційних ударів. Гелікоптерами, парно і групою, ворог відпрацьовував по Херсонщині та Миколаївщині, підсумувавши ввечері літаками-штурмовиками, але без наших втрат.

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У відповідь наші авіатори парними нальотами завдали ударів по складам боєприпасів, опорному пункту та скупченню ворожої сили і техніки в районі Снігурівки, Благодатного, Ольгиного та Давидова Броду. Результати дорозвідуються.

Але вже відомо, що ворожа армія вкоротилася на 27 рашистів, зенітно-ракетний комплекс "Тор", самохідну гаубицю "Мста-С", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки".

Деталі: Крім того, силами оборони знищено 3 польові склади боєприпасів ворога на Херсонщині.

ВІДЕО ДНЯ

В Херсонському і Скадовському районах ворог продовжував повітряну розвідку з виявлення позицій українських підрозділів.

У результаті ЗСУ знищили два безпілотні апарати росіян.

Також триває операція із зачищення Зміїного від окупантів і їхньої техніки.

Протягом дня, за результатами дорозвідування, виявлено і знищено реактивну систему залпового вогню "Град", ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, автоцистерну та район укриття іншої техніки.

"Ознак присутності противника не виявлено", – повідомляють в ОК "Південь".