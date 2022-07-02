У Чорному морі ворог посилився 3 великими десантними кораблями – ОК "Південь"
Субота, 2 липня 2022, 03:48
До двох ворожих ракетних кораблів в північно-західній частини Чорного моря додались 3 великих десантних.
Джерело: ОК "Південь"
Дослівно: "2 ворожих ракетних корабля в північно-західній частини Чорного моря продовжують нести на бортах загрозу з понад півтора десятка крилатих ракет.
Для вагомості до них додались 3 великих десантних кораблі.
Не відчуваючи себе захищеними, тримають максимально безпечну дистанцію від українського узбережжя".
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