У Чорному морі ворог посилився 3 великими десантними кораблями – ОК "Південь"

До двох ворожих ракетних кораблів в північно-західній частини Чорного моря додались 3 великих десантних.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "2 ворожих ракетних корабля в північно-західній частини Чорного моря продовжують нести на бортах загрозу з понад півтора десятка крилатих ракет.

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Для вагомості до них додались 3 великих десантних кораблі.

Не відчуваючи себе захищеними, тримають максимально безпечну дистанцію від українського узбережжя".