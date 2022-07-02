Через війну в Україні Кремль готує економіку до "особливих зобов’язань" – ISW

Російська влада готує економіку країни до підтримки армії, зокрема так званих "спецоперацій", як Кремль називає і війну в Україні.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Імовірно, Кремль, готуючись до тривалої війни в Україні, створює умови підтримки своєї армії російською економікою.

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Відтак на розгляд Держдуми РФ внесена поправка до федеральних законів про підтримку збройних сил Росії, яка передбачає введення "особливих заходів в економічній сфері", що зобов’язують російські підприємства (незалежно від форм власності) підтримувати російські так звані "спеціальні та антитерористичні операції".

Поправка забороняє російським підприємствам відмовлятися приймати державні замовлення на забезпечення "спеціальних військових операцій" і дозволить Кремлю змінювати контракти працівників та умови праці, наприклад, змушувати працівників працювати вночі або в дні державних свят.

В описі поправки Кремль зазначив, що "спеціальна військова операція" що триває в Україні, виявила дефіцит поставок, зокрема матеріалів, необхідних для ремонту військової техніки, і заявив, що російським чиновникам необхідно "концентрувати зусилля в окремих секторах економіки".

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Крім того, російська влада, ймовірно, вживає заходів для інтеграції Запорізької атомної електростанції (АЕС) в російську енергетичну систему, що суперечить попереднім заявам Росії про те, що Запорізька АЕС продаватиме електроенергію Україні.

Ключові висновки аналітиків ISW:

Російські війська продовжували оточувати Лисичанськ і вели наступальні дії на південь і південний захід від міста.

Російські сили, ймовірно, ще не досягли контролю над трасою Т1302 Бахмут-Лисичанськ, але перешкоджають українським силам використовувати її, продовжуючи артилерійські та авіаудари по решті українських позицій уздовж дороги.

Окупанти зосередилися на перегрупуванні та покращенні тактичних позицій на північ від Слов’янська.

Загарбники не проводили підтверджених наземних штурмів на півночі Харківської області та продовжували обстріли українських позицій на північ від Харкова.

Російські війська завдавали артилерійських і ракетних ударів уздовж Південного напрямку.

Влада РФ продовжує намагатися розширити резерв новобранців, які можуть воювати в Україні.

До аналізу ситуації із вторгненням Росії в Україну інститут додає карти ведення бойових дій.