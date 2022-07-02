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На Луганщині ЗСУ відбили два масованих наступи росіян – Гайдай

Ольга Глущенко Субота, 2 липня 2022, 07:53
СЕРГІЙ ГАЙДАЙ, ФОТО З Facebook

Росіяни атакують Луганщину з різних боків, щільно обстрілюють населені пункти, проте українським військовим вдалося відбити два масованих наступи ворога.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова: "Упродовж минулої доби окупанти відкривали вогонь зі всіх наявних видів озброєння по Привіллю, Лисичанську, Вовчоярівці, Золотарівці, Лоскутівці, Верхньокам’янці, Білогорівці.

Приватні будинки в селах вигорають один за одним. Із такою високою щільністю обстрілів встигаємо лише прихистити постраждалих".

 
всі фото з telegram Гайдая
 

"1 липня Збройними силами України відбито два масованих наступи росіян – в напрямку Верхньокам’янки та желатинового заводу, де ворог мав спробу провести розвідку боєм. В обох випадках окупанти відійшли".

Деталі: Гайдай повідомив, що пожежі палають одночасно в декількох місцях.

 
 

Ледве вдається ліквідувати масштабні загоряння в Лисичанську. Зокрема, як це було у багатоквартирному будинку і торговельному центрі.

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Крім того, голова ОВА додав, що до лікарні у Чернівцях у п’ятницю доставили пораненого чоловіка з Лисичанська.

Теми: Луганська областьвійна
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