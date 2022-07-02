Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти у Слов'янську за добу вбили 4 людей

Ірина БалачукСубота, 2 липня 2022, 08:17
Окупанти у Слов'янську за добу вбили 4 людей
Інфографіка з Telegram Кириленка

За добу 1 липня у результаті атак росіян у Донецькій області загинули 5 мирних мешканців, ще 12 отримали поранення.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! За 1 липня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини ­– у Слов'янську. Ще 12 людей дістали поранення".

Реклама:

Деталі: Також у Бахмуті зареєстровано смерть однієї людини, яка отримала поранення на Луганщині.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну від рук окупантів загинули щонайменше 550 жителів Донецької області і щонайменше 1 437 отримали поранення.

Ці цифри не враховують жертв у Маріуполі та Волновасі. За словами Кириленка, наразі встановити точну кількість загиблих і поранених у цих містах неможливо.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьвійнажертвиСлов'янськ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Донецька область
В ніч на 30 серпня росіяни накрили вогнем Донеччину: двоє загиблих, семеро поранених
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Росіяни ввечері обстріляли Торецьк касетними снарядами: є загибла та поранені
Останні новини
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
Усі новини...
Реклама: