Окупанти у Слов'янську за добу вбили 4 людей

За добу 1 липня у результаті атак росіян у Донецькій області загинули 5 мирних мешканців, ще 12 отримали поранення.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! За 1 липня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини ­– у Слов'янську. Ще 12 людей дістали поранення".

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Деталі: Також у Бахмуті зареєстровано смерть однієї людини, яка отримала поранення на Луганщині.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну від рук окупантів загинули щонайменше 550 жителів Донецької області і щонайменше 1 437 отримали поранення.

Ці цифри не враховують жертв у Маріуполі та Волновасі. За словами Кириленка, наразі встановити точну кількість загиблих і поранених у цих містах неможливо.