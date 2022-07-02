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Захисники вже знищили близько 35 870 окупантів

Ірина БалачукСубота, 2 липня 2022, 09:14
Захисники вже знищили близько 35 870 окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Збройні сили України станом на 2 липня уже знищили 35 870 російських окупантів, 1 582 танки та 800 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.07 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 35 870 (+120) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 582 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 737 (+1) од,
  • артилерійських систем – 800 (+4) од,
  • РСЗВ – 246 (+0) од,
  • засобів ППО – 105 (+0) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 186 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 653 (+8) од,
  • крилатих ракет – 144 (+1) од,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 614 (+4) од,
  • спеціальної техніки – 61 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.  

Теми: Росіявійна
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