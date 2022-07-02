Британська розвідка пояснила, чому РФ використовує протикорабельні ракети для наземних цілей
Британська розвідка вважає, що РФ використовує старі протикорабельні ракети під час наземних атак через імовірне скорочення запасів більш точної зброї.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.
"Росія продовжує використовувати протикорабельні ракети повітряного базування у їх вторинній ролі під час наземних атак, ймовірно, через скорочення запасів більш точної сучасної зброї", – йдеться в огляді.
Як зазначається, аналіз записів із камер відеоспостереження показує, що ракета, яка влучила в ТЦ Кременчука 27 червня 2022 року, ймовірно, була Х-32. Це модернізована версія ракети радянських часів Х-22.
За словами британської розвідки, хоча Х-32 має кілька покращених характеристик порівняно з Х-22, вона все ще не оптимізована для точного ураження наземних цілей, особливо в міських умовах.
"Це значно збільшує ймовірність супутньої шкоди під час націлювання на забудовані території", – йдеться в огляді.
За даними розвідки, удари 30 червня 2022 року по Одеській області, ймовірно, були зроблені ракетами Х-22.
"Ця зброя ще менш точна і непридатна для високоточних ударів і майже напевно неодноразово спричиняла жертви серед цивільного населення протягом останніх тижнів", – зазначається в огляді.
Британська розвідка також констатує, що російські війська продовжують досягати незначного просування навколо Лисичанська, в районі тривають авіаудари та артилерійські удари, а українські війська, ймовірно, продовжують блокувати російські сили на південно-східній околиці Лисичанська.