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Британська розвідка пояснила, чому РФ використовує протикорабельні ракети для наземних цілей

"Європейська правда"Субота, 2 липня 2022, 09:57
Наслідки російських ударів по житлових будинках в Україні. Фото ДСНС

Британська розвідка вважає, що РФ використовує старі протикорабельні ракети під час наземних атак через імовірне скорочення запасів більш точної зброї.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"Росія продовжує використовувати протикорабельні ракети повітряного базування у їх вторинній ролі під час наземних атак, ймовірно, через скорочення запасів більш точної сучасної зброї", – йдеться в огляді.

Як зазначається, аналіз записів із камер відеоспостереження показує, що ракета, яка влучила в ТЦ Кременчука 27 червня 2022 року, ймовірно, була Х-32. Це модернізована версія ракети радянських часів Х-22.

За словами британської розвідки, хоча Х-32 має кілька покращених характеристик порівняно з Х-22, вона все ще не оптимізована для точного ураження наземних цілей, особливо в міських умовах.

"Це значно збільшує ймовірність супутньої шкоди під час націлювання на забудовані території", – йдеться в огляді.

За даними розвідки, удари 30 червня 2022 року по Одеській області, ймовірно, були зроблені ракетами Х-22.

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"Ця зброя ще менш точна і непридатна для високоточних ударів і майже напевно неодноразово спричиняла жертви серед цивільного населення протягом останніх тижнів", – зазначається в огляді.

Британська розвідка також констатує, що російські війська продовжують досягати незначного просування навколо Лисичанська, в районі тривають авіаудари та артилерійські удари, а українські війська, ймовірно, продовжують блокувати російські сили на південно-східній околиці Лисичанська.

Теми: РосіярозвідкаВелика Британія
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