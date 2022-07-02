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Росіяни погрожують ударом по Палацу дитячої творчості у Запоріжжі

Роман ПетренкоСубота, 2 липня 2022, 10:34
фото: osvita.city

Російське Міноборони заявило, нібито у Запоріжжі у будівлі міського Палацу дитячої творчості українські військові розгорнули опорний пункт.

Джерело: Міноборони РФ

Дослівно: "У Запоріжжі в будівлі міського Палацу дитячої творчості (Запорізька площа) націоналісти розгорнули опорний пункт, обладнали склад озброєння та боєприпасів.

А по периметру установи та на верхніх поверхах прилеглих житлових будинків виставили вогневі та снайперські точки".

Чому це важливо: Судячи з попереднього досвіду, росіяни такими заявами наперед "виправдовують" свої удари по цивільних об'єктах України, пояснюючи це "демілітаризацією та денацифікацією".

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Теми: РосіяпропагандаобстрілЗапоріжжя
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