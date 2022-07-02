Сотні гігабайт даних про окупантів РФ: прикордонники виявили цінну знахідку

На Чернігівщині прикордонники знайшли диск із документами російської військової частини, яка брала участь у війні проти України.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: На відео, оприлюдненому українськими прикордонниками, зафільмовані російські військові та їхня техніка - зенітно-ракетні комплекси.

Вказано, що на знайденому носії знаходиться більше сотні гігабайт даних про зенітно-артилерійський підрозділ РФ з-під Москви: штатно-посадовий розпис з біографіями російських військових, технічна документація озброєння та військової техніки.

На диску також були документи з участі у навчаннях, бойової готовності, карти та інша службова документація. Деякі з них мали гриф "Таємно".

Дослівно: "Тепер українські правоохоронці також мають фотографії, характеристики, копії паспортів та інших документів загарбників.

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Ця інформація допоможе встановити військовослужбовців, причетних до збройного вторгнення в Україну. І всі вони обов’язково будуть притягнуті до відповідальності".