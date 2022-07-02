"Литовські залізниці" послали "хакерів РФ" у напрямку російського корабля після погроз щодо Калінінграда

Литовська державна компанія Lietuvos gelezinkeliai (LTG, Литовські залізниці) отримала погрози нібито від "спільноти російських хакерів" на тлі конфлікту довкола обмеження транзиту товарів РФ до Калінінградської області.

Як пише "Європейська правда", про погрози повідомив представник LTG Мантас Дубаускас, надавши відповідні скріншоти на своїй сторінці у Facebook.

У листі нібито російські хакери "настійно рекомендують" "Литовським залізницям" тиснути на політиків з метою скасування заборони транзиту підсанкційних товарів в Калінінград.

Реклама:

Якщо ж їх вимоги не будуть виконані "хакери" погрожують перетворити Литву в ІТ-резервацію, відправивши інформаційну інфраструктуру країни в кам’яний вік.

Представник LTG у свою чергу навів відповідь компанії на погрози. Зокрема, так званим російським хакерам радять піти у напрямку російського корабля.

"У відповідь на ваше звернення до компанії LTG тиснути на уряд Литви з метою скасування санкцій ЄС на транзит російських вантажів в Калінінградську область інформуємо: так называемое "сообщество русских хакеров" – иди нах*й", – йдеться у повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначимо, що хакерське угруповання Killnet, пов’язане з Росією, в понеділок здійснило масову кібератаку на державні структури й компанії Литви через обмеження нею транзиту до Калінінградської області Росії.

За повідомленнями ЗМІ, ЄС планує дозволити транзит через Литву до Калінінградської області підсанкційних товарів, але в обмеженій кількості.