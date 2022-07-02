Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Литовські залізниці" послали "хакерів РФ" у напрямку російського корабля після погроз щодо Калінінграда

"Європейська правда"Субота, 2 липня 2022, 11:46

Литовська державна компанія Lietuvos gelezinkeliai (LTG, Литовські залізниці) отримала погрози нібито від "спільноти російських хакерів" на тлі конфлікту довкола обмеження транзиту товарів РФ до Калінінградської області.

Як пише "Європейська правда", про погрози повідомив представник LTG Мантас Дубаускас, надавши відповідні скріншоти на своїй сторінці у Facebook.

У листі нібито російські хакери "настійно рекомендують" "Литовським залізницям" тиснути на політиків з метою скасування заборони транзиту підсанкційних товарів в Калінінград.

Реклама:

Якщо ж їх вимоги не будуть виконані "хакери" погрожують перетворити Литву в ІТ-резервацію, відправивши інформаційну інфраструктуру країни в кам’яний вік.

Представник LTG у свою чергу навів відповідь компанії на погрози. Зокрема, так званим російським хакерам радять піти у напрямку російського корабля.

"У відповідь на ваше звернення до компанії LTG тиснути на уряд Литви з метою скасування санкцій ЄС на транзит російських вантажів в Калінінградську область інформуємо: так называемое "сообщество русских хакеров" – иди нах*й", – йдеться у повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначимо, що хакерське угруповання Killnet, пов’язане з Росією, в понеділок здійснило масову кібератаку на державні структури й компанії Литви через обмеження нею транзиту до Калінінградської області Росії.

За повідомленнями ЗМІ, ЄС планує дозволити транзит через Литву до Калінінградської області підсанкційних товарів, але в обмеженій кількості.

Теми: КалінінградЛитваРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Калінінград
У Сеймі Литви пропонують перейменувати Калінінград на Караляучюс
У Кремлі відреагували на перейменування Польщею Калінінграду
У Польщі офіційно змінили назви Калінінграда та Калінінградської області
Останні новини
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
Усі новини...
Реклама: