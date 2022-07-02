Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Миколаївщина: окупанти за добу поранили 14 людей

Ірина БалачукСубота, 2 липня 2022, 12:19
Наслідки російських обстрілів Миколаївщини. Фото з Telegram Замазєєвої

Російські війська продовжують обстрілювати Миколаївську область, у результаті чого за добу 1 липня отримали поранення щонайменше 14 людей.

Джерело: голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва у Telegram

Пряма мова Замазєєвої: "Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Знову дісталося громадам Баштанського і Миколаївського районів. Під обстріли потрапили Широківська, Березнегуватська, Первомайська та Галіцинівська громади.

Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 14 людей".

Деталі: За словами голови облради, дітей серед постраждалих немає.

Усіх поранених доставили у лікарні.

Загалом, станом на ранок 2 липня, у миколаївських лікарнях перебувають 274 громадяни, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 44 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Миколаївська областьвійна
Головне сьогодні

Лукашенко звинуватив Україну в обстрілі Білорусі й наказав "взяти під приціл" столиці противників

ЗСУ відбили наступ біля Новомихайлівки і змусили ворога залишити Іванівку - зведення Генштабу

фотоЛьвів готується до можливого нападу з боку Білорусі

Мера Чернігова знову не випустили за кордон

відеоСотні гігабайт даних про окупантів РФ: прикордонники виявили цінну знахідку

Британська розвідка пояснила, чому РФ використовує протикорабельні ракети для наземних цілей

Усі новини...
Миколаївська область
Кім про евакуацію з прифронтових районів Миколаївщини: Ледь не палками виганяємо
Регіони: росіяни вночі ракетами обстріляли Харків та Миколаїв
Російські обстріли Миколаївщини: згоріло 10 га пшениці
Останні новини
21:06
Психотерапевтка назвала причини розлучень у війну
21:04
В Естонії партії поки не досягли компромісу для виходу з політичної кризи
20:29
доповненоДніпропетровщина: росіяни обстріляли Павлоград
20:08
На пляжі Одещини на вибухівці підірвалися двоє людей: один загинув
19:46
Лукашенко звинуватив Україну в обстрілі Білорусі й наказав "взяти під приціл" столиці противників
19:30
фотоТисячі людей, в тому числі українці, беруть участь у ювілейному прайді у Лондоні
18:57
ЗСУ відбили наступ біля Новомихайлівки і змусили ворога залишити Іванівку - зведення Генштабу
18:54
Венеція першою в світі запровадить плату за відвідини міста
18:33
Окупанти підняли знищений ЗСУ корабель "Саратов", хочуть ремонтувати
18:20
Німецьке ЗМІ: Єврокомісія хоче дозволити Москві обмежений транзит до Калінінграду
Усі новини...