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Миколаївщина: окупанти за добу поранили 14 людей

Ірина БалачукСубота, 2 липня 2022, 12:19
Миколаївщина: окупанти за добу поранили 14 людей
Наслідки російських обстрілів Миколаївщини. Фото з Telegram Замазєєвої

Російські війська продовжують обстрілювати Миколаївську область, у результаті чого за добу 1 липня отримали поранення щонайменше 14 людей.

Джерело: голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва у Telegram

Пряма мова Замазєєвої: "Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Знову дісталося громадам Баштанського і Миколаївського районів. Під обстріли потрапили Широківська, Березнегуватська, Первомайська та Галіцинівська громади.

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Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 14 людей".

Деталі: За словами голови облради, дітей серед постраждалих немає.

Усіх поранених доставили у лікарні.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом, станом на ранок 2 липня, у миколаївських лікарнях перебувають 274 громадяни, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 44 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

Теми: Миколаївська областьвійна
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