Біля Лисичанська точаться запеклі бої, але місто не оточене – Нацгвардія

Національна гвардія України констатує складну ситуацію навколо Лисичанська на Луганщині, але спростовує інформацію росіян про оточення міста.

Джерело: речник Нацгвардії Руслан Музичук в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Біля Лисичанська йдуть запеклі бої, проте, на щастя, місто не оточене і знаходиться під контролем українських військ. Разом з тим противник намагається створити сприятливі умови для наступу на південних регіонах: Миколаївська область частково Харківська".

Деталі: Музичук зазначив, що, за даними Генштабу, найскладнішою ситуація є на Лисичанському, Бахмутському напрямках та на Харківщині.

Ціллю ворога тут залишається вихід на адмінкордон Донецької та Луганської областей.