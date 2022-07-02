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Біля Лисичанська точаться запеклі бої, але місто не оточене – Нацгвардія

Валентина РоманенкоСубота, 2 липня 2022, 16:53
Біля Лисичанська точаться запеклі бої, але місто не оточене – Нацгвардія
ілюстративне фото

Національна гвардія України констатує складну ситуацію навколо Лисичанська на Луганщині, але спростовує інформацію росіян про оточення міста.

Джерело: речник Нацгвардії Руслан Музичук в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Біля Лисичанська йдуть запеклі бої, проте, на щастя, місто не оточене і знаходиться під контролем українських військ. Разом з тим противник намагається створити сприятливі умови для наступу на південних регіонах: Миколаївська область частково Харківська".

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Деталі: Музичук зазначив, що, за даними Генштабу, найскладнішою ситуація є на Лисичанському, Бахмутському напрямках та на Харківщині.

Ціллю ворога тут залишається вихід на адмінкордон Донецької та Луганської областей.

Теми: Лисичанськвійна
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