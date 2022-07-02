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В уряді Німеччини занизили показники залежності від російської нафти - ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 2 липня 2022, 17:10
В уряді Німеччини занизили показники залежності від російської нафти - ЗМІ
Роберт Габек, фото Getty Images

Реальні показники нафтового імпорту з Росії в Німеччині набагато вищі названих у квітні міністром економіки та захисту клімату Робертом Габеком.

Це випливає з відповіді мінекономіки ФРН на запит ексміністра охорони здоров'я країни, а нині депутата Бундестагу від фракції ХДС/ХСС Єнса Шпана, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Згідно з документом, у травні 2022 обсяг імпорту нафти з Росії становив у ФРН 27,8 відсотка. Це попри те, що наприкінці квітня після зустрічі з польською міністеркою клімату та довкілля Анною Москвою Габек заявив, що запровадження ембарго проти нафти з РФ для Німеччини можливе, оскільки на Росію припадає лише 12 відсотків від загального обсягу імпорту нафти до ФРН.

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Таку ж цифру Габек назвав 1 травня, представляючи другу доповідь про прогрес у галузі енергетичної безпеки: "Залежність від нафти (з Росії. - Ред.) знизилася до 12 відсотків, від кам'яного вугілля - до 8 відсотків, від газу - до 35 відсотків".

За словами Шпана, "скорочення залежності від нафти з Росії до 12 відсотків, про яку кілька тижнів тому повідомив Габек, було очевидно лише спонтанною оцінкою".

Мінекономіки ФРН пояснило різницю між даними, названими у квітні та фактичними показниками тим, що на той час підприємства-імпортери нафти вже сигналізували, що мають можливість у короткостроковій перспективі відмовитися від договорів з Росією, якщо Москва припинить постачання або буде запроваджено повне ембарго на нафту із РФ.

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Загалом Німеччина суттєво знизила обсяг імпорту нафти з РФ після початку повномасштабної війни Росії проти України. Ще у березні імпорт становив 37 відсотків. Попри це, речник фракції правлячої Вільної демократичної партії (ВДП) у Бундестазі з питань енергетичної політики Міхаель Крузе критикує темпи зниження залежності Німеччини від російської нафти, називаючи їх "абсолютно незадовільними".

Теми: НімеччинаРосіянафта
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