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Дніпропетровщина: росіяни обстріляли Павлоград

Катерина ТищенкоСубота, 2 липня 2022, 20:29
Дніпропетровщина: росіяни обстріляли Павлоград
Павлоград Дніпропетровської області

Російські війська здійснили обстріл міста Павлоград Дніпропетровської області.

Джерело: Павлоградська міська рада у Telegram, ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

Дослівно: "У Павлограді "прильот". Працюють відповідні служби".

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Деталі: У міськраді попросили мешканців не викладати в інтернет фото та відео вибуху.

Пізніше ГУ ДСНС у Дніпропетровській області повідомило про масштабну пожежу на промисловому підприємстві у Павлограді.

"Рятувальники вже загасили пожежу. Боролися з вогнем майже 2 години. Ніхто з людей не постраждав. Зараз на місці працює комісія – фахівці з'ясовують причини загорання", – йдеться в повідомленні.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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