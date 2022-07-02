У німецькому уряді вважають неправильним бойкот російської культури
Міністр Німеччини з питань культури і ЗМІ Клаудія Рот вважає неправильним бойкотувати російську культуру.
Про це вона сказала в інтерв’ю Augsburger Allgemeine, повідомляє "Європейська правда".
"Я вважаю абсолютно неправильним бойкот всього, що стосується російської культури" - заявила Рот.
Вона нагадала, що нещодавно мер одного з міст заборонив молодіжному оркестру грати Чайковського. Було громадське обговорення, після якого концерт дозволили.
"Але, звичайно, дискусія триває. Існує велика невизначеність щодо того, як поводитися з російською культурою. Я вважаю, що бойкот абсолютно неправильний, тому що часто останні свободи намагаються зберегти російські артисти. І є така велика російська культура, чи то музика, чи то література, чи то Антон Чехов. Я не дозволю Путіну забрати у мене Чехова!" - зазначила Кліудія Рот.
Слід зазначити, що на початку червня міністерка приїздила до Одеси.
Вона неодноразово виступала на захист українських митців, які знайшли притулок у Німеччині, а також на підтримку українських культурних установ.