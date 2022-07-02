Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У німецькому уряді вважають неправильним бойкот російської культури

"Європейська правда"Субота, 2 липня 2022, 18:02
Клаудія Рот, фото Getty Images

Міністр Німеччини з питань культури і ЗМІ Клаудія Рот вважає неправильним бойкотувати російську культуру.

Про це вона сказала в інтерв’ю Augsburger Allgemeine, повідомляє "Європейська правда".

"Я вважаю абсолютно неправильним бойкот всього, що стосується російської культури" - заявила Рот.

Вона нагадала, що нещодавно мер одного з міст заборонив молодіжному оркестру грати Чайковського. Було громадське обговорення, після якого концерт дозволили.

"Але, звичайно, дискусія триває. Існує велика невизначеність щодо того, як поводитися з російською культурою. Я вважаю, що бойкот абсолютно неправильний, тому що часто останні свободи намагаються зберегти російські артисти. І є така велика російська культура, чи то музика, чи то література, чи то Антон Чехов. Я не дозволю Путіну забрати у мене Чехова!" - зазначила Кліудія Рот.

Слід зазначити, що на початку червня міністерка приїздила до Одеси.

Вона неодноразово виступала на захист українських митців, які знайшли притулок у Німеччині, а також на підтримку українських культурних установ.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: НімеччинаРосіякультура
Головне сьогодні

відео, ОНОВЛЕНОВ Бєлгороді знову почули “гучні звуки” — спалахнула пожежа, є загиблі

В ОП натякнули меру Чернігова, що місто обійдеться й без нього

Зеленський розповів, що потрібно для відновлення України

відеоПоранений прикордонник про ставлення окупантів: На захисників "Азовсталі" дивились як на воїнів

Лукашенко звинуватив Україну в обстрілі Білорусі й наказав "взяти під приціл" столиці противників

ЗСУ відбили наступ біля Новомихайлівки і змусили ворога залишити Іванівку - зведення Генштабу

Усі новини...
Німеччина
В уряді Німеччини занизили показники залежності від російської нафти - ЗМІ
Шольц: Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну щонайменше за рік до нього
У Німеччині побоюються повного припинення постачання газу з РФ
Останні новини
07:15
Зведення Генштабу: ЗСУ відбили ворожий наступ на кількох напрямках
06:34
відео, ФОТОЗМІ: В Мелітополі вибухи, кажуть про удар по зайнятому росіянами аеродрому
05:58
Правоохоронці зареєстрували більше 30 тисяч пов'язаних з війною злочинів
05:07
ISW: Росіяни захоплять Луганщину найближчими днями, потім націляться на Сіверськ
04:45
ЗСУ на півдні знищили російські “Піони” і гаубицю
03:50
відео, ОНОВЛЕНОВ Бєлгороді знову почули “гучні звуки” — спалахнула пожежа, є загиблі
03:15
Донецька область: Росіяни завдали удару по Добропіллю, є загиблі
02:28
На Одещині ракета вцілила в базу відпочинку
01:40
ЗМІ: Україна просить Туреччину арештувати судно "Жибек Жоли", що вивозить зерно з Бердянська
00:48
Українська авіація відпрацювала по всьому фронту: знищено 2 склади і 30 одиниць техніки РФ
Усі новини...