У німецькому уряді вважають неправильним бойкот російської культури

Міністр Німеччини з питань культури і ЗМІ Клаудія Рот вважає неправильним бойкотувати російську культуру.

Про це вона сказала в інтерв’ю Augsburger Allgemeine, повідомляє "Європейська правда".

"Я вважаю абсолютно неправильним бойкот всього, що стосується російської культури" - заявила Рот.

Реклама:

Вона нагадала, що нещодавно мер одного з міст заборонив молодіжному оркестру грати Чайковського. Було громадське обговорення, після якого концерт дозволили.

"Але, звичайно, дискусія триває. Існує велика невизначеність щодо того, як поводитися з російською культурою. Я вважаю, що бойкот абсолютно неправильний, тому що часто останні свободи намагаються зберегти російські артисти. І є така велика російська культура, чи то музика, чи то література, чи то Антон Чехов. Я не дозволю Путіну забрати у мене Чехова!" - зазначила Кліудія Рот.

Слід зазначити, що на початку червня міністерка приїздила до Одеси.

ВІДЕО ДНЯ

Вона неодноразово виступала на захист українських митців, які знайшли притулок у Німеччині, а також на підтримку українських культурних установ.