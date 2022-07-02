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Воротар збірної з хокею хоче залишити Росію, йому ж шиють термін за ухилення від армії

Валентина РоманенкоСубота, 2 липня 2022, 18:07
Воротар збірної з хокею хоче залишити Росію, йому ж шиють термін за ухилення від армії
Іван Федотов

Голкіперу збірної Росії з хокею Івану Федотову загрожує до двох років позбавлення волі за за ухилення від призову на військову службу.

Джерело: РИА "Новости" з посиланням на співрозмовника, знайомого із ситуацією, "Настоящее время"

Деталі: Напередодні російські ЗМІ повідомили, що хокеїста затримали у Санкт-Петербурзі співробітники військкомату.

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"За статтею, яка інкримінується хокеїсту, передбачена санкція до двох років позбавлення волі. Питанням, що стосується майбутнього Івана Федотова, займається представник ФХР. Незважаючи на те, що Федотов виступав за ЦСКА, йому намагаються поставити на ст. 328 КК Росії", — заявив співрозмовник. агенції.

Опитані російськими ЗМІ юристи натякають, що поки Федотов грав у ЦСКА, за нього "клопотали", а коли вирішив виїхати до Америки, згадали, що хокеїст – військовозобов'язаний.

Федотову 25 років (призовний вік до — 27 років). У складі ЦСКА голкіпер виборов Кубок Гагаріна за підсумками сезону-2021/22. Після цього він підписав контракт із клубом НХЛ "Філадельфія Флайєрз", який вибрав його на драфті 2015 року під загальним 188-м номером.

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Воротар зазначав, що переїзд до США заплановано на липень. У складі збірної Росії Федотов став срібним призером Олімпійських ігор у Пекіні.

Теми: Росіяспортвійна
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