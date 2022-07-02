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Венеція першою в світі запровадить плату за відвідини міста

"Європейська правда"Субота, 2 липня 2022, 18:54
Венеція першою в світі запровадить плату за відвідини міста
Туристи у Венеції, фото Bloomberg via Getty Images

Венеція зобов’яже одноденних туристів робити бронювання та платити за відвідування міста у спробі регулювати кількість відвідувачів, яких значно більше за мешканців історичного центру.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Guardian.

У п'ятницю влада Венеції оприлюднила нові правила для одноденних туристів, які набудуть чинності з 16 січня 2023 року.

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Туристи, які вирішать не залишатися на ніч у готелях чи інших помешканнях, повинні будуть зареєструватися онлайн на день, в який вони планують приїхати, і сплатити збір у розмірі від 3 до 10 євро з особи, залежно від часу бронювання та сезону.

Порушникам загрожує штраф до 300 євро, якщо їх зупинять і вони не зможуть надати підтвердження того, що вони забронювали та оплатили візит за допомогою QR-коду.

Близько 80% туристів приїжджають до Венеції лише на день. У 2019 році, останньому повному туристичному році перед пандемією, 19 мільйонів одноденних мандрівників відвідали Венецію та забезпечили лише незначну частину доходу від тих, хто зупинився хоча б на одну ніч.

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Уповноважений з питань туризму Венеції Сімоне Вентуріні відкинув будь-які припущення про те, що цей захід має на меті обмежити кількість туристів, які приїжджають до найбільш відвідуваного міста Італії.

Оскільки гості готелів і пансіонатів уже сплачують податок на житло, вони звільнені від обов’язку платити за візит до Венеції.

За допомогою нового правила Венеція прагне "знайти цей баланс між мешканцями та довгостроковими і короткостроковими" відвідувачами, сказав Вентуріні, пообіцявши, що нова система буде простою для відвідувачів.

Він назвав Венецію першим містом у світі, яке запровадило таку систему для одноденних відвідувачів.

Теми: Італіятуризм
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