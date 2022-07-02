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ЗСУ відбили наступ біля Новомихайлівки і змусили ворога залишити Іванівку - зведення Генштабу

Валентина РоманенкоСубота, 2 липня 2022, 18:57
ілюстративне фото ЗСУ

Російські війська активно обстрілюють Харківщину, Донеччину, українські Сили оборони відбили наступ у районі Новомихайлівки і змусили ворога залишити Іванівку.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 2 липня

Деталі: На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії. Ведуть повітряну розвідку БпЛА.

За результатами дій українських воїнів противник залишив населений пункт Іванівка (Херсонська область -ред.).

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки Білорусь на ротаційній основі продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей.

Військові тренуються наводити понтонні переправи. Зазначається, що ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку без особливих змін. Противник обстріляв позиції Сил оборони в районах населених пунктів Студенок, Товстодубове, Нова Слобода та Білопілля.

ВІДЕО ДНЯ

На Харківському напрямку ворог веде оборону зайнятих раніше позицій. Здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Золочів, Хрестище, Молодова, Коробочкине, Велика Бабка, Малинівка, Іванівка, Черкаська Лозова, Слатине та Чепіль.

Вів штурмові дії в районі населеного пункту Дементіївка,  успіху не мав, відійшов. Завдав авіаудару неподалік Верхнього Салтова та Прудянки. Вів повітряну розвідку БпЛА "Орлан-10".

На Слов’янському напрямку ворог продовжує ведення оборони. Обстрілював із артилерії райони Долини, Курульки, Адамівки та Барвінкового. Штурмові дії в районі населеного пункту Богородичне наші воїни вкотре успішно відбили.

На Донецькому напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру неподалік Івано-Дар’ївки та Золотарівки. За результатами бойових дій закріплюється в районі населеного пункту Верхньокам’янка.

На Краматорському напрямку ворожі обстріли зафіксовано поблизу Білогорівки.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали наші позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Кодеми і Берестового. Біля останнього здійснили розвідку боєм. Українські воїни дали рішучу відсіч та змусили ворога відійти, заявляють у Генштабі.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник з артилерії різних калібрів обстріляв райони Авдіївки, Опитного, Нетайлового, Павлівки, Оріхова, Малинівки, Новосілки та Новоандріївки. Завдавав авіаударів неподалік Павлівки.

Наступальні дії ворога у районі населеного пункту Новомихайлівка українські захисники зупинили та відкинули його назад.

Теми: війна
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ЗСУ відбили наступ біля Новомихайлівки і змусили ворога залишити Іванівку - зведення Генштабу

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