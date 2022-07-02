Лукашенко звинуватив Україну в обстрілі Білорусі й наказав "взяти під приціл" столиці противників

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Україну в запуску ракет по території Білорусі та наказав своїм військовим "взяти під приціл" центри ухвалення рішень у столицях противників Мінська.

Джерело: Лукашенко 2 липня на урочистих зборах з нагоди Дня незалежності, передає білоруське держагентство БЕЛТА

Пряма мова: "Нас провокують. Мушу вам доповісти: три дні тому, може, трохи більше, з території України намагалися завдати удару по військових об'єктах на території Білорусі. Але, слава богу, протиповітряними комплексами "Панцир" вдалося перехопити всі ракети, які були пущені збройними силами України".

Деталі: Лукашенко також заявив, що наказав військовим взяти під приціл центри прийняття рішень у столицях противників Мінська.

Пряма мова: "Хочу попередити "яструбів" і сказати вам відверто: трохи менше місяця тому мною відданий наказ підрозділам збройних сил взяти під приціл, як зараз модно говорити, центри ухвалення рішень у ваших столицях з усіма наслідками, що випливають".

"Якщо тільки ви посмієте завдати удару, як вони планують, по Гомелю на півдні, по Мозирському нафтопереробному заводу, аеропорту, аеродрому в Лунинці або Бресту, відповідь буде миттєва. Миттєва просто, в одну секунду!"

"Чим відповісти, у нас є. І не тільки тим, про що ми говорили нещодавно з президентом Росії (йшлося про ядерну зброю. – БЕЛТА). Я до цього давно готувався. Пам'ятаєте, я вам казав: "Полонези", ракетне виробництво та інше. Ви повністю перебуваєте під ударом цих ракет. І я не дивитимусь, хто там в офісах чи в палацах сидить. Відповідатимемо жорстко і рішуче!"

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Більше деталей: При цьому самопроголошений президент переконує, що Білорусь не прагне воювати в Україні, і республіці ця війна "абсолютно не потрібна".

"Я клятвенно вас запевняю: жоден солдат Білорусі на території України не воює", – сказав він.

"Хочу сказати тим, хто переживає, буде Лукашенко воювати там чи ні: послухайте, ми воюватимемо – ще раз повторюю – тільки в одному випадку – якщо ви переступите останній метр нашої землі і вторгнетесь на нашу землю. Якщо ви вбиватимете наших людей, ми відповімо", – заявив Лукашенко.

Водночас, самопроголошений президент вважає, що українська влада була б рада вторгненню Білорусі в Україну.

"Вони були б раді, я це точно знаю, якби ми туди увійшли. Їм це треба, тому що наказано "звідти", і начхати їм на загибель мирних жителів. В українських політиків і президента політика одна: чим більше загине українців, тим більше він кричатиме на весь світ про звірства "фашистів із Росії та Білорусі"", – заявив Лукашенко.

Довідка: Росія, а слідом за нею й Білорусь, не визнає звірств російських військових в Україні, незважаючи на численні докази. Вбивства цивільних російськими військовими у Бучі, приміром, РФ та Білорусь називають "провокацією".