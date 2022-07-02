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Ранковий обстріл Миколаєва: РФ випустила 12 ракет, є руйнування

Катерина ТищенкоСубота, 2 липня 2022, 21:37
Олександр Сєнкевич, фото Радіо Свобода

У суботу зранку росіяни випустили по Миколаєву 12 ракет, зруйнувавши інфраструктурні об’єкти на території порту та індустріальний об’єкт.

Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "О п’ятій ранку відбувся обстріл. По Миколаєву випустили 12 ракет, зараз комендатура визначає, що це були за ракети.

Вбитих і поранених немає, зруйновані деякі інфраструктурні об’єкти на території порту, а також один з миколаївських індустріальних об’єктів".

Деталі: Сєнкевич додав, що військових баз чи військової техніки на цих об’єктах не було.

"На околицях обстрілювали знову касетними снарядами з РСЗВ "Смерч", а тип ракетних комплексів, що влучали в цілі в місті, ще не визначений", - сказав він.

Що передувало: Рано вранці у суботу міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи в місті.

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Теми: Миколаїввійна
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