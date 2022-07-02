У російському полоні перебувають 8 представників місцевої влади

У полоні російських окупантів наразі перебувають вісім міських, сільських та селищних голів.

Джерело: Асоціація міст України

Деталі: За даними асоціації це чиновники із Запорізької, Херсонської та Харківської областей.

Станом на 2 липня 2022 року в полоні агресора перебувають:

Євгеній Матвєєв – Дніпрорудненський міський голова

Олександр Шмиголь - Вільхівський сільський голова

Олександр Бабич – Голопристанський міський голова

Ігор Колихаєв - Херсонський міський голова

Валентина Костенко – Великокопанівський сільський голова

Дмитро Ляхно - Горностаївський селищний голова

Сергій Хільченко – Хрестівський сільський голова

Петро Збаровський – Новотроїцький селищний голова

Вказано, що, на жаль, інформація про звільнення з полону Голопристанського міського голови Олександра Бабича не підтвердилася.