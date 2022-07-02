У російському полоні перебувають 8 представників місцевої влади
Субота, 2 липня 2022, 21:56
У полоні російських окупантів наразі перебувають вісім міських, сільських та селищних голів.
Джерело: Асоціація міст України
Деталі: За даними асоціації це чиновники із Запорізької, Херсонської та Харківської областей.
Станом на 2 липня 2022 року в полоні агресора перебувають:
- Євгеній Матвєєв – Дніпрорудненський міський голова
- Олександр Шмиголь - Вільхівський сільський голова
- Олександр Бабич – Голопристанський міський голова
- Ігор Колихаєв - Херсонський міський голова
- Валентина Костенко – Великокопанівський сільський голова
- Дмитро Ляхно - Горностаївський селищний голова
- Сергій Хільченко – Хрестівський сільський голова
- Петро Збаровський – Новотроїцький селищний голова
Вказано, що, на жаль, інформація про звільнення з полону Голопристанського міського голови Олександра Бабича не підтвердилася.
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