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У російському полоні перебувають 8 представників місцевої влади

Валентина РоманенкоСубота, 2 липня 2022, 21:56

У полоні російських окупантів наразі перебувають вісім міських, сільських та селищних голів.

Джерело: Асоціація міст України

Деталі: За даними асоціації це чиновники із Запорізької, Херсонської та Харківської областей.

Станом на 2 липня 2022 року в полоні агресора перебувають:

  • Євгеній Матвєєв – Дніпрорудненський міський голова
  • Олександр Шмиголь - Вільхівський сільський голова
  • Олександр Бабич – Голопристанський міський голова
  • Ігор Колихаєв - Херсонський міський голова
  • Валентина Костенко – Великокопанівський сільський голова
  • Дмитро Ляхно - Горностаївський селищний голова
  • Сергій Хільченко – Хрестівський сільський голова
  • Петро Збаровський – Новотроїцький селищний голова

Вказано, що, на жаль, інформація про звільнення з полону Голопристанського міського голови Олександра Бабича не підтвердилася.

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