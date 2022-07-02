Президент просить у тилу не забувати про війну: Жорстокість наростає
Субота, 2 липня 2022, 23:30
Президент Володимир Зеленський закликав мешканців тилових міст не забувати про війну, жорстокість якої подекуди лише наростає.
Джерело: Зеленський у вечірньому зверненні
Пряма мова: "У багатьох тилових містах зараз відчувається розслабленість, але війна не закінчилась – вона є. На жаль, її жорстокість подекуди тільки наростає, і не можна про неї забувати.
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Тому обов'язково допомагайте армії, допомагайте волонтерам, допомагайте всім, хто залишився наодинці в цей час.
І постійно використовуйте всі свої контакти за кордоном, всі свої інформаційні можливості, навіть просто соціальні мережі, щоб поширювати правду про війну і про злочини окупантів на нашій землі".