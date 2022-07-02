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Байден надіслав Конгресу листи про вступ Швеції й Фінляндії до НАТО

Валентина РоманенкоСубота, 2 липня 2022, 23:37

Президент США Джо Байден надіслав відповідним комітетам Конгресу Штатів листи зі звітами про готовність Швеції та Фінляндії приєднатися до НАТО.

Джерело: сайт Білого дому

Пряма мова: "Я надаю звіт про приєднання Королівства Швеція до Організації Північноатлантичного договору, підготовлений згідно з розділом 3(2)(E)(ii) Резолюції про рекомендацію та згоду на ратифікацію протоколів івнічноатлантичного договору 1949 р. про приєднання Польщі, Угорщини та Чехії від 30 квітня 1998 р".

Деталі: Інший лист аналогічого змісту стосується приєднання до НАТО Фінляндії.

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Теми: НАТОБайден
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