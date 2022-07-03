Українська авіація відпрацювала по всьому фронту: знищено 2 склади і 30 одиниць техніки РФ
Неділя, 3 липня 2022, 00:48
У суботу авіація Повітряних сил знищила два пункти управління російських військ, 2 десятки ББМ, десяток танків, 2 склади боєприпасів та САУ.
Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ
Деталі: 2 липня авіація Повітряних сил Збройних сил України працювала фактично на всіх напрямках фронту – у Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях, здійснивши більше десяти групових вильотів.
Повідомляється, що в результаті авіаударів бомбардувальників та штурмовиків Повітряних сил знищено два ворожі пункти управління, до двадцяти бойових броньованих машин, до десяти танків, два польові склади боєприпасів та позиція самохідної артилерійської установки.
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