Українська авіація відпрацювала по всьому фронту: знищено 2 склади і 30 одиниць техніки РФ

У суботу авіація Повітряних сил знищила два пункти управління російських військ, 2 десятки ББМ, десяток танків, 2 склади боєприпасів та САУ.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: 2 липня авіація Повітряних сил Збройних сил України працювала фактично на всіх напрямках фронту – у Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях, здійснивши більше десяти групових вильотів.

Повідомляється, що в результаті авіаударів бомбардувальників та штурмовиків Повітряних сил знищено два ворожі пункти управління, до двадцяти бойових броньованих машин, до десяти танків, два польові склади боєприпасів та позиція самохідної артилерійської установки.