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Донецька область: Росіяни завдали удару по Добропіллю, є загиблі

Анастасія КалатурНеділя, 3 липня 2022, 03:15
Донецька область: Росіяни завдали удару по Добропіллю, є загиблі
ФОТО: "дОБРОПІЛЛЯ"

Росіяни завдали удару по Добропіллю на Донеччині, щонайменше 2 загиблих і 3 поранених, зокрема маленькі діти.

Джерело: голова ОДА Донеччини Павло Кириленко

Дослівно: "Щонайменше 2 загиблих і 3 поранених – наслідки російського удару по Добропіллю. Серед поранених є двоє дітей – 4 і 7 років".

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Деталі: Як зазначається, також знищено один будинок, ще 6 зазнали пошкоджень різного ступеню.

Нагадаємо: Також росіяни 2 липня обстріляли Краматорськ.

Теми: Донецька областьвійна
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