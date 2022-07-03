Донецька область: Росіяни завдали удару по Добропіллю, є загиблі

Росіяни завдали удару по Добропіллю на Донеччині, щонайменше 2 загиблих і 3 поранених, зокрема маленькі діти.

Джерело: голова ОДА Донеччини Павло Кириленко

Дослівно: "Щонайменше 2 загиблих і 3 поранених – наслідки російського удару по Добропіллю. Серед поранених є двоє дітей – 4 і 7 років".

Реклама:

Деталі: Як зазначається, також знищено один будинок, ще 6 зазнали пошкоджень різного ступеню.

Нагадаємо: Також росіяни 2 липня обстріляли Краматорськ.