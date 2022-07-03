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В Бєлгороді знову почули “гучні звуки” — спалахнула пожежа, є загиблі

Анастасія КалатурНеділя, 3 липня 2022, 03:50
В Бєлгороді знову почули “гучні звуки” — спалахнула пожежа, є загиблі
фото: t.me/lentachold

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков  заявив, що в Бєлгороді була серія "гучних звуків" і імовірно там спрацювало ППО.

Джерело: губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков

Дослівно: "Півгодини тому в Бєлгороді було чути серію гучних звуків. Горить приватний житловий будинок на вулиці Маяковського, 23… Причини того, що сталося, з'ясовуються, імовірно спрацювало ППО".

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Деталі: Гладков заявив, що наразі є троє постраждалих, вони госпіталізовані.

Оновлено: Згодом Гладков повідомив, що  троє людей загинули, а постраждали четверо. Є часткові руйнування 11 багатоквартирних будинків. Щонайменше 39 приватних житлових будинків зруйновано частково, з них 5 повністю.    

Нагадаємо: Бєлгородська область РФ межує з Луганською, Харківською й Сумською областями України.

Теми: Росіявійна
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