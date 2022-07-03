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Правоохоронці зареєстрували більше 30 тисяч пов'язаних з війною злочинів

Неділя, 3 липня 2022, 05:58

З 24 лютого правоохоронці зареєстрували 31 321 злочин, пов'язаний з війною.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: Зокрема,  20 940 злочинів – це злочини агресії та воєнні злочини та 10 381 -  проти національної безпеки.

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ФОТО: www.facebook.com/pgo.gov.ua

Крім того, зазначається, що у магістральній справі про агресію Росії фігурують вже 623 підозрювані представники військово-політичного керівництва Росії - це міністри, депутати, військове командування, посадовці, керівники правоохоронних відомств та інші розпалювачі війни та пропагандисти Кремля.

Нагадаємо:  В Україні створили архів війни, за допомогою якого документуватимуть злочини росіян. До архіву можна надсилати аудіо та відео про війну, отримати доступ до цих матеріалів іншим людям можна буде за запитом. Команда архіву буде накопичувати, верифікувати та систематизувати великі обсяги відео, аби свідчення злочинів не загубилися у потоках інформації.

Теми: війнаОфіс генпрокурораРосія
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