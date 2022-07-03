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ЗМІ: В Мелітополі вибухи, кажуть про удар по зайнятому росіянами аеродрому

Анастасія КалатурНеділя, 3 липня 2022, 06:34
ЗМІ: В Мелітополі вибухи, кажуть про удар по зайнятому росіянами аеродрому
ФОТО: RIAMELITOPOL

В тимчасово окупованому Мелітополі повідомляють про масований удар по аеродрому, де базуються росіяни.

Джерело: мелітопольський портал "РІА Мелітополь" та російський пропагандистський сайт  "РИА Новости"

Деталі: За даними "РІА Мелітополь", мова йде про близько 15 вибухів о 3 годині ночі та 15 близько 5 ранку.

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"РИА Новости" пишуть, що "українські війська двічі за ніч обстріляли Мелітополь, за попередніми даними, обстріляли мікрорайон Авіамістечко". Стверджується, що перший обстріл стався о 3:15, другий – близько 5 ранку.

 
ФОТО: t.me/riamelitopol
 
ФОТО: t.me/riamelitopol

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Теми: Запорізька областьМелітопольРосіявибух
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