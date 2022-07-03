ЗМІ: В Мелітополі вибухи, кажуть про удар по зайнятому росіянами аеродрому
Неділя, 3 липня 2022, 06:34
В тимчасово окупованому Мелітополі повідомляють про масований удар по аеродрому, де базуються росіяни.
Джерело: мелітопольський портал "РІА Мелітополь" та російський пропагандистський сайт "РИА Новости"
Деталі: За даними "РІА Мелітополь", мова йде про близько 15 вибухів о 3 годині ночі та 15 близько 5 ранку.
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"РИА Новости" пишуть, що "українські війська двічі за ніч обстріляли Мелітополь, за попередніми даними, обстріляли мікрорайон Авіамістечко". Стверджується, що перший обстріл стався о 3:15, другий – близько 5 ранку.
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