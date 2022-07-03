Зведення Генштабу: ЗСУ відбили ворожий наступ на кількох напрямках

На Харківському та Слов’янському напрямках ЗСУ відбили наступ росіян.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Зокрема на Харківському напрямку наші воїни успішно відбили ворожий штурм неподалік Прудянки. Противник завдав авіаудару неподалік Мосьпанового та Гракового. Обстрілював із артилерії райони населених пунктів Руська Лозова, Перемога, Верхній Салтів, Замулівка, Волобуївка, Мілова, Протопопівка, Питомник, Прудянка та Норцівка.

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На Слов’янському напрямку росіяни безуспішно намагалися вести штурм неподалік Мазанівки. Отримали відсіч та відійшли. Ворог застосовує комплекси радіоелектронної боротьби. Окупанти обстріляли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дібровне, Мазанівка, Краснопілля, Суха Кам’янка, Вірнопілля і Маяки.

На Донецькому напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на закріпленні на позиціях в районі Лисичанська та Верхньокам’янки. Вели наступ поблизу Білогорівки, успіху не мали, змушені відійти.

На Бахмутському напрямку ворог стріляв неподалік Новолуганського і Травневого. Завдав авіаудару поблизу Покровського. Намагається вести наступ в районі населеного пункту Спірне, бойові дії тривають.

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На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював наші позиції в районах населених пунктів Піски, Невельське, Новомихайлівка, Новоданилівка, Полтавка, Білогір’я, Ольгівське та Кам’янське. Штурмовими діями ворог намагається покращити тактичне положення в районі Спартака.

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