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Зведення Генштабу: ЗСУ відбили ворожий наступ на кількох напрямках

Анастасія КалатурНеділя, 3 липня 2022, 07:15
Зведення Генштабу: ЗСУ відбили ворожий наступ на кількох напрямках
фото: getty

На Харківському та Слов’янському напрямках ЗСУ відбили наступ росіян.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Зокрема на Харківському напрямку наші воїни успішно відбили ворожий штурм неподалік Прудянки. Противник завдав авіаудару неподалік Мосьпанового та Гракового. Обстрілював із артилерії райони населених пунктів Руська Лозова, Перемога, Верхній Салтів, Замулівка, Волобуївка, Мілова, Протопопівка, Питомник, Прудянка та Норцівка.

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На Слов’янському напрямку росіяни  безуспішно намагалися вести штурм неподалік Мазанівки. Отримали відсіч та відійшли. Ворог застосовує комплекси радіоелектронної боротьби. Окупанти обстріляли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дібровне, Мазанівка, Краснопілля, Суха Кам’янка, Вірнопілля і Маяки.

На Донецькому напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на закріпленні на позиціях в районі Лисичанська та Верхньокам’янки. Вели наступ поблизу Білогорівки, успіху не мали, змушені відійти.

На Бахмутському напрямку ворог стріляв неподалік Новолуганського і Травневого. Завдав авіаудару поблизу Покровського. Намагається вести наступ в районі населеного пункту Спірне, бойові дії тривають.

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На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював наші позиції в районах населених пунктів Піски, Невельське, Новомихайлівка, Новоданилівка, Полтавка, Білогір’я, Ольгівське та Кам’янське. Штурмовими діями ворог намагається покращити тактичне положення в районі   Спартака.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на недопущенні просування наших сил   на ймовірних напрямках наступу. Стріляв зі ствольної та реактивної артилерії. Завдав авіаудару в районі Іванівки.

Російські окупанти завдають систематичних ракетних ударів на Миколаївському напрямку.

На Сіверському напрямку противник продовжує посилено охороняти  ділянку українсько-російського кордону. Крім того, ворог обстріляв з території РФ наші позиції та цивільну інфраструктуру поблизу Бачівська та Вовківки Сумської області.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань   не виявлено. З 1 липня почалася ротація підрозділів ЗС Білорусі у Брестській області. Посилюється система ППО за рахунок   Східного військового округу ЗС РФ.

У північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання чорноморського флоту продовжує блокувати морські комунікації України та вести розвідку. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря  -  два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Теми: Генштабвійна
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