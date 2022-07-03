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Росіяни обстріляли Дніпропетровщину, минулося без жертв

Анастасія КалатурНеділя, 3 липня 2022, 07:52
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину, минулося без жертв
ФОТО: 34 КАНАЛ

Росіяни вдарили по Зеленодольську  Дніпропетровської області, є руйнування, але люди не постраждали.

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко

Дослівно: "У нас знову обстріли. На ранок ворог ударив по Криворізькому району. Кілька разів влучив по дачному масиву у Зеленодольську - три будинки зруйновані, один пошкоджений. Попередньо, люди не постраждали".

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Деталі: Як зазначається, в інших районах області наразі спокійно.

Теми: Дніпропетровська областьвійнаРосія
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