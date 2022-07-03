Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти закріплюються в районі Лисичанська – Гайдай

Ірина БалачукНеділя, 3 липня 2022, 08:14
ФОТО З TELEGRAM ГАЙДАЯ

Російські окупанти продовжують просуватися і закріплюватися в районі Лисичанська на Луганщині, адміністративні будівлі міста зруйновані вщент.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Окупанти кинули на Лисичанськ, напевно, усі сили. Атакували місто із незрозуміло жорстокою тактикою. Так, якщо в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську упродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент. Багато і росіян, і зброї, що вони застосовують. І це незважаючи на знищення декількох складів із ворожими боєприпасами". 

 
Фото з Telegram Гайдая

Деталі: За словами голови ОВА, росіяни несуть значні втрати, але вперто просуваються – вони закріплюються в місті, а також у Верньокам’янці, та продовжують знищувати населені пункти. 

 
Фото з Telegram Гайдая

2 липня рятувальники ліквідовували загоряння багатоповерхівок та приватних садиб, магазину та торговельного центру. 

 
Фото з Telegram Гайдая

Одна жінка отримала поранення, її госпіталізували до лікарні Дніпропетровщини.

Також від російських обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка. Поблизу останньої Збройні сили України відбили ворожий наступ.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Луганська областьЛисичанськвійна
Головне сьогодні

відеоЗСУ показали ідеальний тюнінг для російського танка

відеоРосіяни обстріляли Слов’янськ, багато вбитих та поранених – мер

фотоНа будинок у Бєлгороді впала частина ракети російського ЗРГК "Панцир" - The Insider

Лукашенко: Наша участь у "спецоперації" Росії мною визначена давно

фотоЗгорів склад окупантів з краденим майном у Маріуполі – радник мера

фото У російському Курську теж чули вибухи

Усі новини...
Луганська область
ISW: Росіяни захоплять Луганщину найближчими днями, потім націляться на Сіверськ
На Луганщині ЗСУ відбили два масованих наступи росіян – Гайдай
Авіація накрила окупантів на Луганщині: затримали просування на Лисичанськ
Останні новини
18:23
Туреччина затримала російське судно з зерном із окупованого Бердянська - посол
18:09
У Раді пропонують розширити перелік категорій чоловіків, яким дозволять виїзд за кордон
18:07
Президент Німеччини: не штовхайте Україну за стіл переговорів
18:05
Ворог обстріляв Харківський район: є жертви
18:04
Криптопроєкт Цукерберга остаточно закриється
17:45
У Бєлгороді загинула родина з Харківщини – голова ОТГ
17:10
Земан виступає за подальші поставки зброї в Україну та підготовку військових
17:01
Німеччина обговорює з союзниками гарантії безпеки для України – Шольц
16:57
Нардеп назвав найдорожчу автівку, яка була завезена по "нульовому" розмитненню
16:49
Важливі події воєнного дня. ОНЛАЙН
Усі новини...