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Окупанти закріплюються в районі Лисичанська – Гайдай

Ірина БалачукНеділя, 3 липня 2022, 08:14
Окупанти закріплюються в районі Лисичанська – Гайдай
ФОТО З TELEGRAM ГАЙДАЯ

Російські окупанти продовжують просуватися і закріплюватися в районі Лисичанська на Луганщині, адміністративні будівлі міста зруйновані вщент.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Окупанти кинули на Лисичанськ, напевно, усі сили. Атакували місто із незрозуміло жорстокою тактикою. Так, якщо в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську упродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент. Багато і росіян, і зброї, що вони застосовують. І це незважаючи на знищення декількох складів із ворожими боєприпасами". 

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Фото з Telegram Гайдая

Деталі: За словами голови ОВА, росіяни несуть значні втрати, але вперто просуваються – вони закріплюються в місті, а також у Верньокам’янці, та продовжують знищувати населені пункти. 

 
Фото з Telegram Гайдая

2 липня рятувальники ліквідовували загоряння багатоповерхівок та приватних садиб, магазину та торговельного центру. 

 
Фото з Telegram Гайдая

Одна жінка отримала поранення, її госпіталізували до лікарні Дніпропетровщини.

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Також від російських обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка. Поблизу останньої Збройні сили України відбили ворожий наступ.

Теми: Луганська областьЛисичанськвійна
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