Донеччина: окупанти за добу убили 4 людини

У результаті російських обстрілів Донецької області 2 липня 4 мирних мешканці загинули, 3 дорослих і 2 дітей отримали поранення.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! За 2 липня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: в Орлівці, Новомиколаївці, Красногорівці та Слов’янську. Ще 5 людей отримали поранення, у тому числі – 2 дитини у Добропіллі".

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Деталі: Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну від рук окупантів на Донеччині загинули щонайменше 554 мирних мешканці, ще 1 442 отримали поранення.

Кириленко підкреслив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.