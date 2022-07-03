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Донеччина: окупанти за добу убили 4 людини

Ірина БалачукНеділя, 3 липня 2022, 08:35
Донеччина: окупанти за добу убили 4 людини
Інфографіка з Telegram Кириленка

У результаті російських обстрілів Донецької області 2 липня 4 мирних мешканці загинули, 3 дорослих і 2 дітей отримали поранення.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! За 2 липня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: в Орлівці, Новомиколаївці, Красногорівці та Слов’янську. Ще 5 людей отримали поранення, у тому числі – 2 дитини у Добропіллі".

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Деталі: Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну від рук окупантів на Донеччині загинули щонайменше 554 мирних мешканці, ще 1 442 отримали поранення.

Кириленко підкреслив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Теми: Донецька областьвійнажертви
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