Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Донеччина: окупанти за добу убили 4 людини

Ірина БалачукНеділя, 3 липня 2022, 08:35
Інфографіка з Telegram Кириленка

У результаті російських обстрілів Донецької області 2 липня 4 мирних мешканці загинули, 3 дорослих і 2 дітей отримали поранення.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! За 2 липня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: в Орлівці, Новомиколаївці, Красногорівці та Слов’янську. Ще 5 людей отримали поранення, у тому числі – 2 дитини у Добропіллі".

Деталі: Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну від рук окупантів на Донеччині загинули щонайменше 554 мирних мешканці, ще 1 442 отримали поранення.

Кириленко підкреслив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьвійнажертви
Головне сьогодні

відеоЗСУ показали ідеальний тюнінг для російського танка

відеоРосіяни обстріляли Слов’янськ, багато вбитих та поранених – мер

фотоНа будинок у Бєлгороді впала частина ракети російського ЗРГК "Панцир" - The Insider

Лукашенко: Наша участь у "спецоперації" Росії мною визначена давно

фотоЗгорів склад окупантів з краденим майном у Маріуполі – радник мера

фото У російському Курську теж чули вибухи

Усі новини...
Донецька область
Донецька область: Росіяни завдали удару по Добропіллю, є загиблі
Донеччина: Росія обстріляла Краматорськ зі "Смерчів"
На Донеччині скорочують комендантську годину
Останні новини
18:23
Туреччина затримала російське судно з зерном із окупованого Бердянська - посол
18:09
У Раді пропонують розширити перелік категорій чоловіків, яким дозволять виїзд за кордон
18:07
Президент Німеччини: не штовхайте Україну за стіл переговорів
18:05
Ворог обстріляв Харківський район: є жертви
18:04
Криптопроєкт Цукерберга остаточно закриється
17:45
У Бєлгороді загинула родина з Харківщини – голова ОТГ
17:10
Земан виступає за подальші поставки зброї в Україну та підготовку військових
17:01
Німеччина обговорює з союзниками гарантії безпеки для України – Шольц
16:57
Нардеп назвав найдорожчу автівку, яка була завезена по "нульовому" розмитненню
16:49
Важливі події воєнного дня. ОНЛАЙН
Усі новини...