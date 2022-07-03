Окупанти вже втратили майже 36 тисяч вояк та 187 гелікоптерів
Неділя, 3 липня 2022, 09:24
Від початку війни до 3 липня окупанти втратили 35970 своїх вояк та 187 гелікоптерів.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника:
- особового складу - близько 35970 (+100) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1584 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3744 (+7) од,
- артилерійських систем – 801 (+1) од,
- РСЗВ - 246 (+0) од,
- засоби ППО - 105 (+0) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 187 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 654 (+1),
- крилатих ракет - 144 (+0),
- кораблів /катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2618 (+4) од,
- спеціальної техніки - 64 (+3).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.
Дані уточнюються.
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