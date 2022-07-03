Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти вже втратили майже 36 тисяч вояк та 187 гелікоптерів

Роман ПетренкоНеділя, 3 липня 2022, 09:24

Від початку війни до 3 липня окупанти втратили 35970 своїх вояк та 187 гелікоптерів.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника:

Реклама:
  • особового складу - близько 35970 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1584 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3744 (+7) од,
  • артилерійських систем – 801 (+1) од,
  • РСЗВ - 246 (+0) од,
  • засоби ППО - 105 (+0) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 187 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 654 (+1),
  • крилатих ракет - 144 (+0),
  • кораблів /катерів - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2618 (+4) од,
  • спеціальної техніки - 64 (+3).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Дані уточнюються.

Теми: Збройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Збройні сили
Хакери РФ намагаються добути бойові плани з гаджетів українських солдатів
Сили оборони просунулися на двох ділянках фронту – ISW
Тарнавський озвучив втрати ворога за добу на Таврійському напрямку
Останні новини
09:39
ФСБ рапортує про затримання інформатора ЗСУ з Криму та українського "терориста"
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
Усі новини...
Реклама: