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Окупанти вже втратили майже 36 тисяч вояк та 187 гелікоптерів

Роман ПетренкоНеділя, 3 липня 2022, 09:24

Від початку війни до 3 липня окупанти втратили 35970 своїх вояк та 187 гелікоптерів.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника:

  • особового складу - близько 35970 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1584 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3744 (+7) од,
  • артилерійських систем – 801 (+1) од,
  • РСЗВ - 246 (+0) од,
  • засоби ППО - 105 (+0) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 187 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 654 (+1),
  • крилатих ракет - 144 (+0),
  • кораблів /катерів - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2618 (+4) од,
  • спеціальної техніки - 64 (+3).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Дані уточнюються.

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