Окупанти вже втратили майже 36 тисяч вояк та 187 гелікоптерів

Від початку війни до 3 липня окупанти втратили 35970 своїх вояк та 187 гелікоптерів.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника:

особового складу - близько 35970 (+100) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1584 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 3744 (+7) од,

артилерійських систем – 801 (+1) од,

РСЗВ - 246 (+0) од,

засоби ППО - 105 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 187 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 654 (+1),

крилатих ракет - 144 (+0),

кораблів /катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2618 (+4) од,

спеціальної техніки - 64 (+3).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Дані уточнюються.