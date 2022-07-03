Британська розвідка допускає, що РФ наважиться на псевдореферендум в окупованому Херсоні

За оцінками британської розвідки, Росія скоріш за все проведе псевдореферендум за приєднання в окупованому Херсоні, щоб спробувати легітимізувати свій контроль.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді за 3 липня.

Розвідка згадує заяви маріонеткових посадовців з приводу організації "референдуму" щодо приєднання до РФ до осені 2022 року.

На їхню думку, затримання 28 червня мера Херсона Ігоря Колихаєва є спробою окупаційної влади придушити опір. Відзначається, що масштабний збройний і мирний спротив окупації на Херсонщині триває.

"Херсонська область найбільш повною мірою потрапила під російську окупацію з лютого 2022 року, і якесь "конституційне" рішення для обґрунтування окупації напевно буде пріоритетною політичною ціллю для Росії. З великою ймовірністю РФ вдасться до сфальсифікованого голосування, щоб забезпечити собі прийнятний результат", – зазначають в огляді.

У попередньому огляді зазначали, що Росія використовує старі протикорабельні ракети для ударів по наземних цілях в Україні ймовірно через скорочення запасів більш точної зброї.