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Окупанти обстріляли Миколаївщину: є загиблий і руйнування

Ірина БалачукНеділя, 3 липня 2022, 10:35
Фото outofoffice.com.ua

Російські війська 2 липня обстріляли Баштанський та Миколаївський райони Миколаївщини, у результаті чого одна людина загинула; вранці 3 липня окупати били по смт Первомайське – там загорівся будинок і гаражі.

Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram

Пряма мова Кіма: "Вранці 3 липня внаслідок обстрілів в смт Первомайське виникло загоряння житлового будинку та гаражів. У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно".

Деталі: 2 липня обстрілів зазнала Інгульська громада. Влучання були поза межами та в межах с. Новоолександрівка, у результаті чого загорілася суха трава на відкритій території. Потерпілих немає.

Також окупанти били по с. Лепетиха Березнегуватської громади, обстрілювали села по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

У Миколаївському районі 2 липня росіяни обстріляли Шевченківську громаду. В селищі Луч внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина. В с. Шевченкове зазнало часткових руйнувань приватне підприємство. В с. Котляреве пошкоджено цивільні гаражі та житлові будинки. У селищі Засілля зруйновано житловий будинок та господарське підсобне приміщення. У с. Стара Богданівка Радсадівської громади виникло загоряння сухої трави.

Також 2 липня обстрілів зазнало с. Галицинівка Галицинівської громади (наслідки уточнюються) та смт Первомайське (зруйновано соціальну інфраструктуру та пошкоджено недобудовану 4-поверхівку, виникли пожежі у спортивній базі місцевого будинку культури, шкільній їдальні та господарчій споруді на території приватного домоволодіння).

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Теми: Миколаївська областьвійнажертви
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