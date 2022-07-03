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Згорів склад окупантів з краденим майном у Маріуполі – радник мера

Роман ПетренкоНеділя, 3 липня 2022, 11:14
усі фото андрющенка

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в місті згорів склад, в якому російські окупанти зберігали награбоване у людей.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "На Східному в Лівобережжі окупанти-мародери влаштували міні-серіал награбованого в складі СТО. Вчора близько 17:00 награбоване разом зі складом раптом запалало. "МЧСники" прилетіли рятувати "власне" майно, але не встигли".

Деталі: Радник мера також оприлюднив фото з пожежі.

Андрющенко також додав, що отримав підтвердження про те, що в 30 червня в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський десантний катер Чорноморського флоту, загинули троє моряків.

 
 

Теми: МаріупольокупаціяпожежаРосія
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