Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Згорів склад окупантів з краденим майном у Маріуполі – радник мера

Роман ПетренкоНеділя, 3 липня 2022, 11:14
Згорів склад окупантів з краденим майном у Маріуполі – радник мера
усі фото андрющенка

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в місті згорів склад, в якому російські окупанти зберігали награбоване у людей.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "На Східному в Лівобережжі окупанти-мародери влаштували міні-серіал награбованого в складі СТО. Вчора близько 17:00 награбоване разом зі складом раптом запалало. "МЧСники" прилетіли рятувати "власне" майно, але не встигли".

Реклама:

Деталі: Радник мера також оприлюднив фото з пожежі.

Андрющенко також додав, що отримав підтвердження про те, що в 30 червня в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський десантний катер Чорноморського флоту, загинули троє моряків.

 
 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: МаріупольокупаціяпожежаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
09:54
Як родина Злочевського будує новий бізнес на нерухомості й рятує старий від кримінальних справ
09:51
Із Латвії мають видворити понад тисячу громадян Росії
09:44
"Енергоатом" підписав з Westinghouse угоду на купівлю реакторної установки для Хмельницької АЕС
09:39
ФСБ рапортує про затримання інформатора ЗСУ з Криму та українського "терориста"
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
Усі новини...
Реклама: