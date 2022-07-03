Згорів склад окупантів з краденим майном у Маріуполі – радник мера
Неділя, 3 липня 2022, 11:14
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в місті згорів склад, в якому російські окупанти зберігали награбоване у людей.
Джерело: Андрющенко у Telegram
Пряма мова Андрющенка: "На Східному в Лівобережжі окупанти-мародери влаштували міні-серіал награбованого в складі СТО. Вчора близько 17:00 награбоване разом зі складом раптом запалало. "МЧСники" прилетіли рятувати "власне" майно, але не встигли".
Реклама:
Деталі: Радник мера також оприлюднив фото з пожежі.
Андрющенко також додав, що отримав підтвердження про те, що в 30 червня в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський десантний катер Чорноморського флоту, загинули троє моряків.
ВІДЕО ДНЯ