Згорів склад окупантів з краденим майном у Маріуполі – радник мера

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в місті згорів склад, в якому російські окупанти зберігали награбоване у людей.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "На Східному в Лівобережжі окупанти-мародери влаштували міні-серіал награбованого в складі СТО. Вчора близько 17:00 награбоване разом зі складом раптом запалало. "МЧСники" прилетіли рятувати "власне" майно, але не встигли".

Деталі: Радник мера також оприлюднив фото з пожежі.

Андрющенко також додав, що отримав підтвердження про те, що в 30 червня в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський десантний катер Чорноморського флоту, загинули троє моряків.