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Через війну вже близько 800 тисяч українців втратили житло

Роман ПетренкоНеділя, 3 липня 2022, 12:10
один зі зруйнованих будинків луганщини, фото ова

Близько 800 тисяч українців втратили житло внаслідок російського вторгнення, повідомила голова партії "Слуга народу" та заступниця голови комітету ВР з організації держвлади Олена Шуляк.

Джерело: Шуляк, яку цитує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Пряма мова Шуляк: "Російські окупанти зруйнували понад 15 мільйонів квадратних метрів житла українців.

Найбільше пошкоджень житлового фонду – у Донецькій, Харківській, Київській, Чернігівській областях".

Деталі: За словами депутатки, вже близько 220 тисяч українців залишили заявки на отримання компенсації через зруйноване житло.

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Теми: війнажитлообстріл
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