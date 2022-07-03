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Через війну вже близько 800 тисяч українців втратили житло

Роман ПетренкоНеділя, 3 липня 2022, 12:10
Через війну вже близько 800 тисяч українців втратили житло
один зі зруйнованих будинків луганщини, фото ова

Близько 800 тисяч українців втратили житло внаслідок російського вторгнення, повідомила голова партії "Слуга народу" та заступниця голови комітету ВР з організації держвлади Олена Шуляк.

Джерело: Шуляк, яку цитує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Пряма мова Шуляк: "Російські окупанти зруйнували понад 15 мільйонів квадратних метрів житла українців.

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Найбільше пошкоджень житлового фонду – у Донецькій, Харківській, Київській, Чернігівській областях".

Деталі: За словами депутатки, вже близько 220 тисяч українців залишили заявки на отримання компенсації через зруйноване житло.

Теми: війнажитлообстріл
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