Росіяни обстріляли Краматорськ зі "Смерчів"
Неділя, 3 липня 2022, 13:26
Російські окупанти другий день поспіль б’ють по Краматорську Донецької області з РСЗВ "Смерч".
Джерело: мер Краматорська Олександр Гончаренко у Facebook, Донецька ОВА в YouTube
Пряма мова Гончаренка: "Другий день окупанти б'ють з РСЗВ "Смерч" по Краматорську. Нищать цивільну інфраструктуру та гатять по мирному населенню".
Деталі: За попередніми даними, жертв немає, але є серйозні руйнування.
Гончаренко додав, що на місцях "прильотів" працює вибухотехнічна служба.
Мер закликав жителів не нехтувати сигналами тривоги і перебувати ближче до укриттів.
Пізніше Донецька ОВА повідомила, що одна з ракет зруйнувала готельно-житловий комплекс "Комфорт Парк Готель".
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Ще дві ракети поцілили в дорогу у житловому районі.