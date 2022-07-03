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Росіяни обстріляли Краматорськ зі "Смерчів"

Ірина БалачукНеділя, 3 липня 2022, 13:26
ФОТО З FACEBOOK ГОНЧАРЕНКА

Російські окупанти другий день поспіль б’ють по Краматорську Донецької області з РСЗВ "Смерч".

Джерело: мер Краматорська Олександр Гончаренко у Facebook, Донецька ОВА в YouTube

Пряма мова Гончаренка: "Другий день окупанти б'ють з РСЗВ "Смерч" по Краматорську. Нищать цивільну інфраструктуру та гатять по мирному населенню". 

 
Фото з Facebook Гончаренка

Деталі: За попередніми даними, жертв немає, але є серйозні руйнування.

Гончаренко додав, що на місцях "прильотів" працює вибухотехнічна служба.

 
Фото з Facebook Гончаренка

Мер закликав жителів не нехтувати сигналами тривоги і перебувати ближче до укриттів.

Пізніше Донецька ОВА повідомила, що одна з ракет зруйнувала готельно-житловий комплекс "Комфорт Парк Готель".

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Ще дві ракети поцілили в дорогу у житловому районі.  

Теми: Краматорськвійна
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