Поляки вже зібрали 4 млн злотих на "Байрактар" для України
Неділя, 3 липня 2022, 14:36
Поляки зібрали на бойовий безпілотник "Байрактар" для України вже 4 мільйони злотих - майже п’яту частину необхідної суми.
Як пише "Європейська правда", про це повідомив ініціатор збору, журналіст Славомір Сераковський.
"Це означає, що ми не звикли до війни і хочемо далі допомагати українцям. Свята чи не свята - ми завжди з ними, тому що вони захищають і нашу незалежність", - прокоментував він.
Нагадаємо, акцію анонсували 28 червня, надихнувшись успішним збором у Литві та Україні.
Необхідні 22,5 млн злотих планують зібрати за 30 днів.
На цей час на офіційному "лічильнику" кампанії - 4 мільйони і близько 17 тисяч злотих, до кінця збору залишається 25 днів. Внески зробили вже майже 38 тисяч осіб.