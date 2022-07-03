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Поляки вже зібрали 4 млн злотих на "Байрактар" для України

"Європейська правда"Неділя, 3 липня 2022, 14:36

Поляки зібрали на бойовий безпілотник "Байрактар" для України вже 4 мільйони злотих - майже п’яту частину необхідної суми.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив ініціатор збору, журналіст Славомір Сераковський.

"Це означає, що ми не звикли до війни і хочемо далі допомагати українцям. Свята чи не свята - ми завжди з ними, тому що вони захищають і нашу незалежність", - прокоментував він. 

Нагадаємо, акцію анонсували 28 червня, надихнувшись успішним збором у Литві та Україні.

Необхідні 22,5 млн злотих планують зібрати за 30 днів.

На цей час на офіційному "лічильнику" кампанії - 4 мільйони і близько 17 тисяч злотих, до кінця збору залишається 25 днів. Внески зробили вже майже 38 тисяч осіб. 

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