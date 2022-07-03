Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Посольство США у Москві прибрало з сайту адресу після перейменування вулиці

Роман ПетренкоНеділя, 3 липня 2022, 14:42
скріншот з сайту посольства сша у москві

Посольство Сполучених Штатів у Москві прибрало адресу зі свого сайту після того, як територію біля дипмісії було перейменовано столичною владою на "площу "ДНР".

Джерело: ТАСС

Деталі: Замість адреси на порталі тепер відображаються координати 55,75566 ° N, 37,58028 ° E.

ЗМІ зазначають, що колишню адресу посольства, Великий Дев'ятинський пров., все ще можна знайти на сайті.

У МЗС Росії обурені такими діями посольства США.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАРосія
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: Росіяни форсували Сіверський Донець, закріплюються біля Білогорівки

оновленоСтрілянина в Копенгагені: кілька людей загинули

Російська авіація ввечері погрожувала Україні новими ударами

Біля Мелітополя підірвали міст, яким росіяни перевозили зброю на фронт - ССО

ЗСУ відійшли з Лисичанська після важких боїв

відеоЗСУ показали ідеальний тюнінг для російського танка

Усі новини...
США
У Франції пройшли акції на підтримку американок після рішення Верховного суду США щодо абортів
Зеленський подякував Байдену за нову допомогу: Суттєво посилить нашу ППО
У США вважають, що РФ не має достатньо сил для контролю окупованого Херсона – ЗМІ
Останні новини
09:15
фотоТрагедія та мистецтво: французька мисткиня створює колажі про війну в Україні
09:12
ЗСУ знищили понад 36 тисяч російських солдатів - Генштаб
09:03
Росіяни наростили інтенсивність обстрілів Донеччини, на Херсонщині горять поля – ОВА
08:59
НАТО в найближчій перспективі не змінить позицію щодо членства України - Кулеба
08:31
фотоЧерез ворожі обстріли на Харківщині горіла школа, СТО і поле пшениці
08:22
Росія після Лисичанська перейде до захоплення Донеччини – британська розвідка
08:00
Гайдай про захоплення Лисичанська: Росіяни переважали вдесятеро
07:53
У Росії заговорили про санкції для Maxar за знімки з супутників
06:50
Зведення Генштабу: Росіяни форсували Сіверський Донець, закріплюються біля Білогорівки
06:00
Штайнмаєр: Війна в Україні викликала сильні зміни, ми на порозі нової ери
Усі новини...