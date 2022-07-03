Посольство США у Москві прибрало з сайту адресу після перейменування вулиці
Неділя, 3 липня 2022, 14:42
Посольство Сполучених Штатів у Москві прибрало адресу зі свого сайту після того, як територію біля дипмісії було перейменовано столичною владою на "площу "ДНР".
Джерело: ТАСС
Деталі: Замість адреси на порталі тепер відображаються координати 55,75566 ° N, 37,58028 ° E.
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ЗМІ зазначають, що колишню адресу посольства, Великий Дев'ятинський пров., все ще можна знайти на сайті.
У МЗС Росії обурені такими діями посольства США.