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Словаччина може передати Україні винищувачі МіГ-29 і танки

"Європейська правда"Неділя, 3 липня 2022, 15:43

Словаччина може передати Україні свої винищувачі МіГ-29 і танки радянського виробництва.

Про це сказав прем'єр-міністр Едуард Гегер, пише "Європейська правда" із посиланням на СТ24.

"Але я не хочу докладно говорити про це, тому що Україна також просила нас не вдаватися в деталі", - сказав Гегер.

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Словацький прем'єр виступав в ефірі чеського телебачення разом із прем'єром Чехії Петером Фіалою.

Лідери двох країн оголосили, що з вересня Чехія допомагатиме Словаччині захищати її повітряний простір.

У червні Словаччина звернулася до Чехії за допомогою в охороні повітряного простору доти, доки не отримає замовлені винищувачі F-16. Вони повинні замінити експлуатовані досі МіГ-29, але постачання затримується.

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Гегер сказав, що його країні буде потрібна допомога чеських винищувачів приблизно на рік.

І Гегер, і Фіала зазначили, що всіх здивувало, наскільки ефективно і як довго Україна могла захищатися від вторгнення Росії, чия армія на папері мала бути набагато сильнішою. "Ми маємо всі передумови вірити, що Україна переможе у цій війні", - зазначив прем'єр Словаччини.

Однак Фіала визнав, що ніхто не знає, скільки часу пройде, доки Україна отримає повний контроль над своєю територією, і зазначив, що без допомоги Заходу вона не зможе захиститись від росіян.

"У них має бути зброя, щоб вони могли боротися за свою незалежність, нашу безпеку та нашу свободу. Вони борються за нас", - додав він.

Фіала також заявив, що у разі потреби Чехія готова взяти участь у навчанні українських військових.

Нагадаємо, на початку червня стало відомо, що український літак Ан-26 прибув з Ужгорода до Молдови, та нібито забрав запчастини для винищувачів МіГ-29. У Молдові заявили, що літак виконав технічний рейс і не взяв на борт ніякої військової техніки.

Детальніше про це - у статті Санкції по-молдовськи: чим допомагає та що не хоче робити Кишинів у часи агресії РФ.

Теми: Словаччиназброя
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