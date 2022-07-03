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Німеччина обговорює з союзниками гарантії безпеки для України – Шольц

"Європейська правда"Неділя, 3 липня 2022, 17:01
ОЛАФ ШОЛЬЦ, ФОТО GETTY IMAGES

Німеччина обговорює гарантії безпеки для України зі своїми союзниками, готуючись до періоду після завершення війни.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Ми обговорюємо з близькими друзями питання про гарантії безпеки, які ми можемо надати. Це постійний процес. Зрозуміло, що це не буде так само, якби хтось був членом НАТО", - сказав Шольц.

"Цілком зрозуміло, що це питання, яке ретельно готується в дипломатичній сфері до того дня, який ми сподіваємось скоро побачити, коли закінчиться війна", – додав він.

Раніше колишній генсек Альянсу Андерс Фог Расмуссен, який входить до Групи з питань міжнародних безпекових гарантій, заявив, що Україні мають бути надані гарантії її безпеки до отримання членства в Північноатлантичному альянсі.

"І, звичайно, це мають бути справжні гарантії, а не такі, як давав Будапештський меморандум", - сказав він.

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Теми: НімеччинаШольцвійна
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