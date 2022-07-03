Ворог обстріляв Харківський район: є жертви
Неділя, 3 липня 2022, 18:05
В результаті обстрілу російських військ Харківського району у неділю 3 липня троє люей загинули, одна – отримала поранення.
Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов
Пряма мова: "Окупанти обстріляли населені пункти Харківського району. Знову страждають мирні жителі та цивільна інфраструктура.
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Під обстрілами села Дергачівської та Вільхівської територіальних громад.
За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, на жаль, 3 людини загинули, 1 жінка отримала поранення".
Деталі: Голова ОВА закликав жителів Харкова та Харківського району бути уважними, реагувати на сигнали тривоги та без потреби не виходити на вулиці.
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