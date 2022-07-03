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Ворог обстріляв Харківський район: є жертви

Валентина РоманенкоНеділя, 3 липня 2022, 18:05

В результаті обстрілу російських військ Харківського району у неділю 3 липня троє люей загинули, одна – отримала поранення.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова: "Окупанти обстріляли населені пункти Харківського району. Знову страждають мирні жителі та цивільна інфраструктура.

Під обстрілами села Дергачівської та Вільхівської територіальних громад.

За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, на жаль, 3 людини загинули, 1 жінка отримала поранення".

Деталі: Голова ОВА закликав жителів Харкова та Харківського району бути уважними, реагувати на сигнали тривоги та без потреби не виходити на вулиці.

Теми: ХарківХарківська областьвійна
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