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Ворог обстріляв Харківський район: є жертви

Валентина РоманенкоНеділя, 3 липня 2022, 18:05

В результаті обстрілу російських військ Харківського району у неділю 3 липня троє люей загинули, одна – отримала поранення.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова: "Окупанти обстріляли населені пункти Харківського району. Знову страждають мирні жителі та цивільна інфраструктура.

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Під обстрілами села Дергачівської та Вільхівської територіальних громад.

За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, на жаль, 3 людини загинули, 1 жінка отримала поранення".

Деталі: Голова ОВА закликав жителів Харкова та Харківського району бути уважними, реагувати на сигнали тривоги та без потреби не виходити на вулиці.

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Теми: ХарківХарківська областьвійна
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